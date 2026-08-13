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Жилье в Pilisvorosvari jaras, Венгрия

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1 объект найдено
Особняк 6 комнат в Шоймар, Венгрия
Особняк 6 комнат
Шоймар, Венгрия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 420 м²
Количество этажей 2
Непорседственно на границе Будапешта в Шоймаре, дом 2018 г. строительства, 430 м2, 2 этажный…
$1,40 млн
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Параметры недвижимости в Pilisvorosvari jaras, Венгрия

с гаражом
с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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