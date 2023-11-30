Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Жилая
  4. Pilisvoeroesvari jaras

Жильё в Pilisvoeroesvari jaras, Венгрия

Пилишвёрёшвар
9
Пилишчаба
5
41 объект найдено
Квартира 1 комната в Pilisborosjeno, Венгрия
Квартира 1 комната
Pilisborosjeno, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
€94,927
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Ueroem, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Ueroem, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
€457,767
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Pilisszanto, Венгрия
Дом 3 комнаты
Pilisszanto, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
€131,946
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Пилишчаба, Венгрия
Квартира 1 комната
Пилишчаба, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
€65,841
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Пилишчаба, Венгрия
Дом 5 комнат
Пилишчаба, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€261,778
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Ueroem, Венгрия
Дом 5 комнат
Ueroem, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
€473,315
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Шоймар, Венгрия
Дом 2 комнаты
Шоймар, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€171,848
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Ueroem, Венгрия
Дом 4 комнаты
Ueroem, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
€846,150
Оставить заявку
Дом 6 комнат в Ueroem, Венгрия
Дом 6 комнат
Ueroem, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
€356,705
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Ueroem, Венгрия
Дом 5 комнат
Ueroem, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 181 м²
€502,137
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Дом 5 комнат
Пилишвёрёшвар, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 256 м²
€840,861
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Шоймар, Венгрия
Дом 5 комнат
Шоймар, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€447,798
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Шоймар, Венгрия
Дом 5 комнат
Шоймар, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
€369,529
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Пилишвёрёшвар, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 58 м²
€157,331
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Шоймар, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Шоймар, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
€121,370
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Дом 4 комнаты
Пилишвёрёшвар, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
€499,757
Оставить заявку
Дом 6 комнат в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Дом 6 комнат
Пилишвёрёшвар, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 224 м²
€396,368
Оставить заявку
Дом 7 комнат в Ueroem, Венгрия
Дом 7 комнат
Ueroem, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 390 м²
€817,063
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Pilisszanto, Венгрия
Дом 4 комнаты
Pilisszanto, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
€314,662
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Ueroem, Венгрия
Дом 5 комнат
Ueroem, Венгрия
Комнаты 5
Площадь 430 м²
€832,929
Оставить заявку
Квартира 6 комнат в Ueroem, Венгрия
Квартира 6 комнат
Ueroem, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
€369,926
Оставить заявку
Дом 7 комнат в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Дом 7 комнат
Пилишвёрёшвар, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
€317,306
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Шоймар, Венгрия
Дом 2 комнаты
Шоймар, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
€157,331
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Pilisszanto, Венгрия
Дом 3 комнаты
Pilisszanto, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Located in a central street with good transportation and surrounded by greenery, this two-st…
€198,052
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Пилишвёрёшвар, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€158,389
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Pilisborosjeno, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pilisborosjeno, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
The flat: -net 51 m2 -renovated - entrance hall, living room with American kitchen, room, ba…
€132,211
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Ueroem, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ueroem, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 56 м²
€87,259
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Дом 2 комнаты
Пилишвёрёшвар, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€81,706
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Дом 4 комнаты
Пилишвёрёшвар, Венгрия
Комнаты 4
Площадь 170 м²
€263,100
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Ueroem, Венгрия
Дом 5 комнат
Ueroem, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
€660,790
Оставить заявку

Типы недвижимости в Pilisvoeroesvari jaras

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Pilisvoeroesvari jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти