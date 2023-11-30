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Realting.com
Венгрия
Жилая
Pilisvoeroesvari jaras
Жильё в Pilisvoeroesvari jaras, Венгрия
Пилишвёрёшвар
9
Пилишчаба
5
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41 объект найдено
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Квартира 1 комната
Pilisborosjeno, Венгрия
1
1
30 м²
€94,927
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Квартира 3 комнаты
Ueroem, Венгрия
3
1
96 м²
€457,767
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Дом 3 комнаты
Pilisszanto, Венгрия
3
1
84 м²
€131,946
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Квартира 1 комната
Пилишчаба, Венгрия
1
1
27 м²
€65,841
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Дом 5 комнат
Пилишчаба, Венгрия
5
2
160 м²
€261,778
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Дом 5 комнат
Ueroem, Венгрия
5
2
200 м²
€473,315
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Дом 2 комнаты
Шоймар, Венгрия
2
1
95 м²
€171,848
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Дом 4 комнаты
Ueroem, Венгрия
4
3
200 м²
€846,150
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Дом 6 комнат
Ueroem, Венгрия
6
2
240 м²
€356,705
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Дом 5 комнат
Ueroem, Венгрия
5
3
181 м²
€502,137
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Дом 5 комнат
Пилишвёрёшвар, Венгрия
5
2
256 м²
€840,861
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Дом 5 комнат
Шоймар, Венгрия
5
2
140 м²
€447,798
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Дом 5 комнат
Шоймар, Венгрия
5
2
109 м²
€369,529
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Квартира 2 комнаты
Пилишвёрёшвар, Венгрия
2
2
58 м²
€157,331
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Квартира 3 комнаты
Шоймар, Венгрия
3
1
59 м²
€121,370
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Дом 4 комнаты
Пилишвёрёшвар, Венгрия
4
2
164 м²
€499,757
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Дом 6 комнат
Пилишвёрёшвар, Венгрия
6
2
224 м²
€396,368
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Дом 7 комнат
Ueroem, Венгрия
7
3
390 м²
€817,063
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Дом 4 комнаты
Pilisszanto, Венгрия
4
2
162 м²
€314,662
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Дом 5 комнат
Ueroem, Венгрия
5
430 м²
€832,929
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Квартира 6 комнат
Ueroem, Венгрия
6
2
168 м²
€369,926
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Дом 7 комнат
Пилишвёрёшвар, Венгрия
7
2
200 м²
€317,306
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Дом 2 комнаты
Шоймар, Венгрия
2
1
25 м²
€157,331
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Дом 3 комнаты
Pilisszanto, Венгрия
3
2
120 м²
Located in a central street with good transportation and surrounded by greenery, this two-st…
€198,052
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Дом 3 комнаты
Пилишвёрёшвар, Венгрия
3
1
80 м²
€158,389
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Квартира 2 комнаты
Pilisborosjeno, Венгрия
2
1
51 м²
The flat: -net 51 m2 -renovated - entrance hall, living room with American kitchen, room, ba…
€132,211
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Дом 3 комнаты
Ueroem, Венгрия
3
2
56 м²
€87,259
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Дом 2 комнаты
Пилишвёрёшвар, Венгрия
2
1
56 м²
€81,706
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Дом 4 комнаты
Пилишвёрёшвар, Венгрия
4
170 м²
€263,100
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Дом 5 комнат
Ueroem, Венгрия
5
2
180 м²
€660,790
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