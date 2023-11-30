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Дома в Pilisvoeroesvari jaras, Венгрия

32 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Pilisszanto, Венгрия
Дом 3 комнаты
Pilisszanto, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
€131,946
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Дом 5 комнат в Пилишчаба, Венгрия
Дом 5 комнат
Пилишчаба, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€261,778
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Дом 5 комнат в Ueroem, Венгрия
Дом 5 комнат
Ueroem, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
€473,315
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Дом 2 комнаты в Шоймар, Венгрия
Дом 2 комнаты
Шоймар, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€171,848
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Дом 4 комнаты в Ueroem, Венгрия
Дом 4 комнаты
Ueroem, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
€846,150
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Дом 6 комнат в Ueroem, Венгрия
Дом 6 комнат
Ueroem, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
€356,705
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Дом 5 комнат в Ueroem, Венгрия
Дом 5 комнат
Ueroem, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 181 м²
€502,137
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Дом 5 комнат в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Дом 5 комнат
Пилишвёрёшвар, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 256 м²
€840,861
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Дом 5 комнат в Шоймар, Венгрия
Дом 5 комнат
Шоймар, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€447,798
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Дом 5 комнат в Шоймар, Венгрия
Дом 5 комнат
Шоймар, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
€369,529
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Дом 4 комнаты в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Дом 4 комнаты
Пилишвёрёшвар, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
€499,757
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Дом 6 комнат в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Дом 6 комнат
Пилишвёрёшвар, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 224 м²
€396,368
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Дом 7 комнат в Ueroem, Венгрия
Дом 7 комнат
Ueroem, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 390 м²
€817,063
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Дом 4 комнаты в Pilisszanto, Венгрия
Дом 4 комнаты
Pilisszanto, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
€314,662
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Дом 5 комнат в Ueroem, Венгрия
Дом 5 комнат
Ueroem, Венгрия
Комнаты 5
Площадь 430 м²
€832,929
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Дом 7 комнат в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Дом 7 комнат
Пилишвёрёшвар, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
€317,306
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Дом 2 комнаты в Шоймар, Венгрия
Дом 2 комнаты
Шоймар, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
€157,331
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Дом 3 комнаты в Pilisszanto, Венгрия
Дом 3 комнаты
Pilisszanto, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Located in a central street with good transportation and surrounded by greenery, this two-st…
€198,052
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Дом 3 комнаты в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Пилишвёрёшвар, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€158,389
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Дом 3 комнаты в Ueroem, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ueroem, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 56 м²
€87,259
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Дом 2 комнаты в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Дом 2 комнаты
Пилишвёрёшвар, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€81,706
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Дом 4 комнаты в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Дом 4 комнаты
Пилишвёрёшвар, Венгрия
Комнаты 4
Площадь 170 м²
€263,100
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Дом 5 комнат в Ueroem, Венгрия
Дом 5 комнат
Ueroem, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
€660,790
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Дом 5 комнат в Шоймар, Венгрия
Дом 5 комнат
Шоймар, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
€975,717
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Вилла 7 комнат в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Вилла 7 комнат
Пилишвёрёшвар, Венгрия
Комнаты 7
Площадь 278 м²
Количество этажей 3
Мы особенно рады представить вам этот многосемейный дом на продажу, расположенный в зеленом …
€485,000
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Дом 6 комнат в Шоймар, Венгрия
Дом 6 комнат
Шоймар, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
€417,867
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Дом 4 комнаты в Пилишчаба, Венгрия
Дом 4 комнаты
Пилишчаба, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€166,306
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Дом 2 комнаты в Pilisborosjeno, Венгрия
Дом 2 комнаты
Pilisborosjeno, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
€88,041
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Дом 5 комнат в Pilisszanto, Венгрия
Дом 5 комнат
Pilisszanto, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 399 м²
€522,991
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Дом 9 комнат с крытой парковкой в Pilisborosjeno, Венгрия
Дом 9 комнат с крытой парковкой
Pilisborosjeno, Венгрия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 315 м²
Otthon Centrum предлагает: Pilisborosjenő во внутренней части Старого города, на склоне холм…
€470,429
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Параметры недвижимости в Pilisvoeroesvari jaras, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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