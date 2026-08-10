Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. вармедье Пешт
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в вармедье Пешт, Венгрия

;
виллы
4
9 объектов найдено
Дом 5 комнат в Чёмёр, Венгрия
Дом 5 комнат
Чёмёр, Венгрия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Luxury Family Home with Panoramic View in Csömör – Move-in Ready For sale in the peaceful…
$856,697
Оставить заявку
Особняк 6 комнат в Шоймар, Венгрия
Особняк 6 комнат
Шоймар, Венгрия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 420 м²
Количество этажей 2
Непорседственно на границе Будапешта в Шоймаре, дом 2018 г. строительства, 430 м2, 2 этажный…
$1,40 млн
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Рацкеве, Венгрия
Дом 5 комнат
Рацкеве, Венгрия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
В одном из самых эксклюзивных и естественно увлекательных мест Раккива, на оконечности остро…
$1,17 млн
Оставить заявку
TekceTekce
Дом в Рацкеве, Венгрия
Дом
Рацкеве, Венгрия
В одном из самых эксклюзивных и естественно увлекательных мест Раккива, на оконечности остро…
$1,24 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Вилла 6 комнат в Помаз, Венгрия
Вилла 6 комнат
Помаз, Венгрия
Число комнат 6
Площадь 243 м²
В одном из самых тихих районов 2013 Помаза предлагается на продажу современный, отдельно сто…
$599,721
Оставить заявку
Дом в Чёмёр, Венгрия
Дом
Чёмёр, Венгрия
Продается в тихом, юго-западном районе Csömör Középhegy, этот современный трехэтажный роскош…
$922,053
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Вилла 5 комнат в Помаз, Венгрия
Вилла 5 комнат
Помаз, Венгрия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 189 м²
Количество этажей 2
В районе Месселия города Помаз можно заказть от владельца строительсво  роскошного семейного…
$687,231
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Дунахарасти, Венгрия
Вилла 5 комнат
Дунахарасти, Венгрия
Число комнат 5
Площадь 260 м²
В 2330 Дунахарасти (нем. Харраст - город в уезде Пешт, район Сигетсентмиклош), в пригороде Б…
$423,375
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Жамбек, Венгрия
Вилла 4 комнаты
Жамбек, Венгрия
Число комнат 4
Площадь 172 м²
Количество этажей 3
Дом расположен в Жамбеке, в тихом, зеленом месте, недалеко от близлежащих гор и центра посел…
$263,304
Оставить заявку

Параметры недвижимости в вармедье Пешт, Венгрия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти