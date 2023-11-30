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Дома в Печ, Венгрия

93 объекта найдено
Дом 5 комнат в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 187 м²
€301,585
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Дом 6 комнат в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€207,176
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Дом 2 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€102,277
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Дом 2 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 75 м²
€31,470
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Дом 3 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€114,004
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Дом 3 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€50,374
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Дом 2 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 61 м²
€50,109
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Дом 5 комнат в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 167 м²
€185,324
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Дом 7 комнат в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 7 комнат
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
€73,970
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Дом 3 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
€158,811
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Дом 4 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€111,353
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Дом 5 комнат в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
€235,963
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Дом 3 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
€145,555
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Дом 6 комнат в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
€182,937
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Дом 2 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
€98,070
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Дом 3 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€50,374
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Дом 3 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€60,714
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Дом 5 комнат в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 119 м²
€212,075
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Дом 5 комнат в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
€304,896
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Дом 1 комната в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 1 комната
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
€36,688
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Дом 3 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€132,298
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Дом 3 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 134 м²
€314,697
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Дом 8 комнат в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 8 комнат
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 440 м²
€528,928
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Дом в Pecsi jaras, Венгрия
Дом
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 58 м²
€58,328
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Дом 4 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 117 м²
€222,648
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Дом 2 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€31,815
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Вилла 3 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Вилла 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 90 м²
В Поланах, в 25 минутах езды от Капосвара, в деревне с населением около 200 человек, Сомоги,…
€140,000
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Дом 4 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
€119,042
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Дом 5 комнат в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 134 м²
€312,075
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Дом 5 комнат в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
€178,328
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Параметры недвижимости в Печ, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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