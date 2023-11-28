Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Жилая
  4. Pasztoi jaras

Жильё в Pasztoi jaras, Венгрия

дома
15
15 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Палоташ, Венгрия
Дом 3 комнаты
Палоташ, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
€102,460
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Vanyarc, Венгрия
Дом 4 комнаты
Vanyarc, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
€70,502
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Буйяк, Венгрия
Дом 5 комнат
Буйяк, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 182 м²
€73,487
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Палоташ, Венгрия
Дом 2 комнаты
Палоташ, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€15,463
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Калло, Венгрия
Дом 3 комнаты
Калло, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
€31,188
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Палоташ, Венгрия
Дом 5 комнат
Палоташ, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€139,598
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Эрдёкюрт, Венгрия
Дом 4 комнаты
Эрдёкюрт, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€60,580
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Бер, Венгрия
Дом 2 комнаты
Бер, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
€104,573
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Пасто, Венгрия
Дом 2 комнаты
Пасто, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€183,199
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Kisbagyon, Венгрия
Дом 4 комнаты
Kisbagyon, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 191 м²
€259,467
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Пасто, Венгрия
Дом 5 комнат
Пасто, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
€173,840
Оставить заявку
Дом 1 комната в Палоташ, Венгрия
Дом 1 комната
Палоташ, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
€38,789
Оставить заявку
Дом 1 комната в Бер, Венгрия
Дом 1 комната
Бер, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 55 м²
€18,174
Оставить заявку
Дом 1 комната в Бер, Венгрия
Дом 1 комната
Бер, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 30 м²
€18,174
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Калло, Венгрия
Дом 2 комнаты
Калло, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€25,947
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Pasztoi jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти