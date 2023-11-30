Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Жилая
  4. Pannonhalmi jaras

Жильё в Pannonhalmi jaras, Венгрия

дома
3
3 объекта найдено
Дом 2 комнаты в Баконьсентласло, Венгрия
Дом 2 комнаты
Баконьсентласло, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
€130,862
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Gyorasszonyfa, Венгрия
Дом 3 комнаты
Gyorasszonyfa, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€65,300
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Ecs, Венгрия
Дом 5 комнат
Ecs, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
€150,792
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Pannonhalmi jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти