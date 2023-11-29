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Квартиры в Nyiregyhazi jaras, Венгрия

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63 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€67,357
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Квартира 2 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 54 м²
€78,364
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Квартира 5 комнат в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 5 комнат
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€112,042
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Квартира 3 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€120,849
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Квартира 4 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
€128,423
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Квартира 4 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
€104,573
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Квартира 4 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
€110,362
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Квартира 2 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
€62,822
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Квартира 3 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
€78,364
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Квартира 1 комната в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
€78,755
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Квартира 3 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
€91,469
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Квартира 3 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
€152,011
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Квартира 1 комната в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€100,616
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Квартира 2 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 54 м²
€62,951
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Квартира 4 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
€122,478
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Квартира 2 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
€75,612
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Квартира 2 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
€81,626
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Квартира 2 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
€91,469
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Квартира 2 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€100,117
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Квартира 2 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€63,188
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Квартира 1 комната в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
€51,362
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Квартира 2 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
€109,308
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Квартира 3 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
€102,214
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Квартира 2 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
€67,619
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Квартира 8 комнат в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 8 комнат
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 208 м²
€209,670
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Квартира 3 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
€112,996
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Квартира 5 комнат в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 5 комнат
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€109,815
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Квартира 2 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
€104,049
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Квартира 2 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€69,977
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Квартира 4 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€170,357
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Параметры недвижимости в Nyiregyhazi jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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