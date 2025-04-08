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Виллы в Nagykatai jaras, Венгрия

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1 объект найдено
Вилла 12 комнат в Тапиобичке, Венгрия
Вилла 12 комнат
Тапиобичке, Венгрия
Число комнат 12
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 680 м²
Luxury VILLA 500 м2 с теннисом, бассейном, тренажерным залом, велнесом, паркоподобным садом …
$1,64 млн
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Параметры недвижимости в Nagykatai jaras, Венгрия

Недорогая
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов