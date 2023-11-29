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Квартиры в Monori jaras, Венгрия

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7 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Дьёмрё, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дьёмрё, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€104,899
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Квартира 2 комнаты в Дьёмрё, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дьёмрё, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€99,392
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Квартира 2 комнаты в Монор, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Монор, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€157,086
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Квартира 2 комнаты в Гомба, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Гомба, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€99,654
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Квартира 3 комнаты в Дьёмрё, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Дьёмрё, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
€171,772
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Квартира 2 комнаты в Дьёмрё, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дьёмрё, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
€90,869
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Квартира 4 комнаты в Надьредьхаза, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Надьредьхаза, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€129,813
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Параметры недвижимости в Monori jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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