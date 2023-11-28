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Квартиры в Мохачский яраш, Венгрия

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6 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Мохач, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Мохач, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
€54,922
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Квартира 3 комнаты в Мохач, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Мохач, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
€45,988
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Квартира 3 комнаты в Мохач, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Мохач, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€43,417
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Квартира 2 комнаты в Мохач, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Мохач, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
€74,203
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Квартира 2 комнаты в Мохач, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Мохач, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€51,243
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Квартира 4 комнаты в Мохач, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Мохач, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€68,414
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Параметры недвижимости в Мохачский яраш, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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