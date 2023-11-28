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Жильё в Мохачский яраш, Венгрия

Мохач
17
45 объектов найдено
Дом 2 комнаты в Мохач, Венгрия
Дом 2 комнаты
Мохач, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€63,069
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Дом 3 комнаты в Шимешхаза, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шимешхаза, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€196,827
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Дом 4 комнаты в Шимешхаза, Венгрия
Дом 4 комнаты
Шимешхаза, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€31,508
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Дом 1 комната в Веменд, Венгрия
Дом 1 комната
Веменд, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 152 м²
€19,683
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Дом 3 комнаты в Palotabozsok, Венгрия
Дом 3 комнаты
Palotabozsok, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 141 м²
€26,016
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Дом 4 комнаты в Мохач, Венгрия
Дом 4 комнаты
Мохач, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
€104,852
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Квартира 3 комнаты в Мохач, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Мохач, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
€54,922
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Дом 2 комнаты в Дунасекчё, Венгрия
Дом 2 комнаты
Дунасекчё, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€26,016
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Дом 2 комнаты в Мохач, Венгрия
Дом 2 комнаты
Мохач, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
€51,311
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Дом 2 комнаты в Ланьчок, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ланьчок, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€28,944
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Дом 4 комнаты в Sarok, Венгрия
Дом 4 комнаты
Sarok, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€30,220
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Дом 4 комнаты в Palotabozsok, Венгрия
Дом 4 комнаты
Palotabozsok, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
€57,813
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Дом 2 комнаты в Бар, Венгрия
Дом 2 комнаты
Бар, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
€70,952
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Дом 3 комнаты в Дунасекчё, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дунасекчё, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
€55,711
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Дом 1 комната в Ланьчок, Венгрия
Дом 1 комната
Ланьчок, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 200 м²
€131,130
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Дом 3 комнаты в Дунасекчё, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дунасекчё, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€44,411
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Дом 3 комнаты в Мохач, Венгрия
Дом 3 комнаты
Мохач, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
€118,409
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Дом 6 комнат в Шимешхаза, Венгрия
Дом 6 комнат
Шимешхаза, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 155 м²
€239,450
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Дом 4 комнаты в Bezedek, Венгрия
Дом 4 комнаты
Bezedek, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
€60,520
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Дом 4 комнаты в Мохач, Венгрия
Дом 4 комнаты
Мохач, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€72,266
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Квартира 3 комнаты в Мохач, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Мохач, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
€45,988
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Дом 1 комната в Мохач, Венгрия
Дом 1 комната
Мохач, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 80 м²
€13,665
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Дом 3 комнаты в Липпо, Венгрия
Дом 3 комнаты
Липпо, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
€36,790
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Дом 3 комнаты в Koelked, Венгрия
Дом 3 комнаты
Koelked, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€51,311
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Дом 4 комнаты в Надьньярад, Венгрия
Дом 4 комнаты
Надьньярад, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
€28,644
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Квартира 3 комнаты в Мохач, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Мохач, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€43,417
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Дом 3 комнаты в Maraza, Венгрия
Дом 3 комнаты
Maraza, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 127 м²
€39,470
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Дом 1 комната в Дунасекчё, Венгрия
Дом 1 комната
Дунасекчё, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 80 м²
€14,472
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Дом 2 комнаты в Szekelyszabar, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szekelyszabar, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€78,809
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Дом 4 комнаты в Palotabozsok, Венгрия
Дом 4 комнаты
Palotabozsok, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 240 м²
€42,046
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Типы недвижимости в Мохачский яраш

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Мохачский яраш, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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