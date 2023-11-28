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Realting.com
Венгрия
Жилая
Мохачский яраш
Жильё в Мохачский яраш, Венгрия
Мохач
17
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45 объектов найдено
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Дом 2 комнаты
Мохач, Венгрия
2
1
68 м²
€63,069
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Дом 3 комнаты
Шимешхаза, Венгрия
3
1
110 м²
€196,827
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Дом 4 комнаты
Шимешхаза, Венгрия
4
1
100 м²
€31,508
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Дом 1 комната
Веменд, Венгрия
1
152 м²
€19,683
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Дом 3 комнаты
Palotabozsok, Венгрия
3
1
141 м²
€26,016
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Дом 4 комнаты
Мохач, Венгрия
4
2
148 м²
€104,852
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Квартира 3 комнаты
Мохач, Венгрия
3
1
71 м²
€54,922
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Дом 2 комнаты
Дунасекчё, Венгрия
2
1
80 м²
€26,016
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Дом 2 комнаты
Мохач, Венгрия
2
1
79 м²
€51,311
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Дом 2 комнаты
Ланьчок, Венгрия
2
1
55 м²
€28,944
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Дом 4 комнаты
Sarok, Венгрия
4
1
110 м²
€30,220
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Дом 4 комнаты
Palotabozsok, Венгрия
4
1
125 м²
€57,813
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Дом 2 комнаты
Бар, Венгрия
2
1
72 м²
€70,952
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Дом 3 комнаты
Дунасекчё, Венгрия
3
1
59 м²
€55,711
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Дом 1 комната
Ланьчок, Венгрия
1
200 м²
€131,130
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Дом 3 комнаты
Дунасекчё, Венгрия
3
1
120 м²
€44,411
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Дом 3 комнаты
Мохач, Венгрия
3
1
98 м²
€118,409
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Дом 6 комнат
Шимешхаза, Венгрия
6
1
155 м²
€239,450
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Дом 4 комнаты
Bezedek, Венгрия
4
2
170 м²
€60,520
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Дом 4 комнаты
Мохач, Венгрия
4
2
120 м²
€72,266
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Квартира 3 комнаты
Мохач, Венгрия
3
1
71 м²
€45,988
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Дом 1 комната
Мохач, Венгрия
1
80 м²
€13,665
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Дом 3 комнаты
Липпо, Венгрия
3
1
87 м²
€36,790
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Дом 3 комнаты
Koelked, Венгрия
3
1
100 м²
€51,311
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Дом 4 комнаты
Надьньярад, Венгрия
4
2
107 м²
€28,644
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Квартира 3 комнаты
Мохач, Венгрия
3
1
54 м²
€43,417
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Дом 3 комнаты
Maraza, Венгрия
3
1
127 м²
€39,470
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Дом 1 комната
Дунасекчё, Венгрия
1
80 м²
€14,472
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Дом 2 комнаты
Szekelyszabar, Венгрия
2
1
80 м²
€78,809
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Дом 4 комнаты
Palotabozsok, Венгрия
4
1
240 м²
€42,046
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Типы недвижимости в Мохачский яраш
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Параметры недвижимости в Мохачский яраш, Венгрия
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