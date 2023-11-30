Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Жилая
  4. Mateszalkai jaras
  5. Дома

Дома в Mateszalkai jaras, Венгрия

1 объект найдено
Дом 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Матесалька, Венгрия
Дом 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Матесалька, Венгрия
Комнаты 30
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 170 м²
Количество этажей 2
In a popular residential area of Mátészalka, a modern family house built in 1995, with brick…
€466,000
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Mateszalkai jaras, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти