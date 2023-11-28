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Жильё в Матесалька, Венгрия

дома
6
6 объектов найдено
Дом 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Матесалька, Венгрия
Дом 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Матесалька, Венгрия
Комнаты 30
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 170 м²
Количество этажей 2
In a popular residential area of Mátészalka, a modern family house built in 1995, with brick…
€466,000
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Дом 2 комнаты в Матесалька, Венгрия
Дом 2 комнаты
Матесалька, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€97,455
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Дом 2 комнаты в Матесалька, Венгрия
Дом 2 комнаты
Матесалька, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€47,411
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Дом 3 комнаты в Матесалька, Венгрия
Дом 3 комнаты
Матесалька, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
€157,253
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Дом 2 комнаты в Матесалька, Венгрия
Дом 2 комнаты
Матесалька, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
€126,429
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Дом 5 комнат в Матесалька, Венгрия
Дом 5 комнат
Матесалька, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€109,291
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