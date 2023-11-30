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Komarom-Esztergom
Квартиры
Квартиры в Komarom-Esztergom, Венгрия
Квартира
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525 объектов найдено
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Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Будапешт, Венгрия
5
3
123 м²
3/3
A fully renovated 2 in 1, high-class, elegant apartment is looking for a new owner in downto…
€349,000
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Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2
1
46 м²
€99,628
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Квартира 1 комната
Будапешт, Венгрия
1
1
28 м²
€76,052
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Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2
1
34 м²
Исключительная инвестиционная возможность в 7-м районе Будапешта! Предлагаем к покупке 2-ком…
€103,063
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Квартира 6 комнат
Будапешт, Венгрия
6
3
184 м²
We offer for sale an apartment in Csillaghegy, 10 minutes' walk from the Római Coast. The a…
€380,259
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Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2
1
47 м²
€186,694
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Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3
1
69 м²
€235,761
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Квартира 1 комната
Будапешт, Венгрия
1
1
30 м²
€116,962
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Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3
1
67 м²
€125,853
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Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3
1
70 м²
€340,660
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Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3
2
91 м²
€652,997
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Квартира 1 комната
Будапешт, Венгрия
1
1
51 м²
€118,011
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Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2
1
47 м²
€117,749
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Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2
1
50 м²
€85,230
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Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2
1
34 м²
€97,032
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Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3
1
72 м²
€209,536
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Квартира 1 комната
Будапешт, Венгрия
1
1
41 м²
€117,749
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Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2
65 м²
€261,985
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Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3
1
69 м²
€196,161
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Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2
1
43 м²
€103,588
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Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2
1
51 м²
€117,749
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Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2
46 м²
€118,011
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Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3
1
83 м²
€263,559
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Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3
1
66 м²
€157,086
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Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3
1
52 м²
€301,585
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Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3
1
53 м²
€104,637
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Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2
1
48 м²
€162,331
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Квартира 1 комната
Будапешт, Венгрия
1
1
31 м²
€95,720
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Квартира 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
4
3
173 м²
€784,120
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Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3
1
71 м²
€156,425
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Параметры недвижимости в Komarom-Esztergom, Венгрия
с видом на море
с видом на горы
недорогая
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