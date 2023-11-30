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Квартиры в Keszthelyi jaras, Венгрия

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37 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Хевиз, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Хевиз, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
€105,786
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Квартира 1 комната в Хевиз, Венгрия
Квартира 1 комната
Хевиз, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
€98,070
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Квартира 3 комнаты в Кестхей, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Кестхей, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
€243,917
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Квартира 3 комнаты в Кестхей, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Кестхей, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
€128,239
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Квартира 1 комната в Хевиз, Венгрия
Квартира 1 комната
Хевиз, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 18 м²
€55,046
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Квартира 1 комната в Cserszegtomaj, Венгрия
Квартира 1 комната
Cserszegtomaj, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
€61,000
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Квартира 1 комната в Хевиз, Венгрия
Квартира 1 комната
Хевиз, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
€68,158
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Квартира 2 комнаты в Хевиз, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Хевиз, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
€157,086
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Квартира 1 комната в Хевиз, Венгрия
Квартира 1 комната
Хевиз, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
€49,565
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Квартира 2 комнаты в Nemesbuek, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Nemesbuek, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
€151,841
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Квартира 3 комнаты в Кестхей, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Кестхей, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€167,838
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Квартира 1 комната в Кестхей, Венгрия
Квартира 1 комната
Кестхей, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€78,648
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Квартира 3 комнаты в Хевиз, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Хевиз, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
€99,392
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Квартира 3 комнаты в Хевиз, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Хевиз, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
€250,447
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Квартира 3 комнаты в Хевиз, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Хевиз, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
€287,161
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Квартира 3 комнаты в Хевиз, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Хевиз, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
€314,435
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Квартира 3 комнаты в Хевиз, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Хевиз, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
€247,824
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Квартира 3 комнаты в Хевиз, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Хевиз, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
€96,769
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Квартира 2 комнаты в Кестхей, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Кестхей, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
€241,163
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Квартира 2 комнаты в Хевиз, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Хевиз, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
€94,147
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Квартира 2 комнаты в Gyenesdias, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Gyenesdias, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
€83,657
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Квартира 4 комнаты в Хевиз, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Хевиз, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
€167,576
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Квартира 3 комнаты в Gyenesdias, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Gyenesdias, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
€230,516
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Квартира 2 комнаты в Gyenesdias, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Gyenesdias, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€275,885
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Квартира 3 комнаты в Gyenesdias, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Gyenesdias, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€222,910
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Квартира 2 комнаты в Gyenesdias, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Gyenesdias, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€279,818
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Квартира 3 комнаты в Gyenesdias, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Gyenesdias, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
€230,516
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Квартира 4 комнаты в Хевиз, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Хевиз, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
€235,761
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Квартира 2 комнаты в Vonyarcvashegy, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Vonyarcvashegy, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€138,729
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Квартира 3 комнаты в Кестхей, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Кестхей, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€314,435
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Параметры недвижимости в Keszthelyi jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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