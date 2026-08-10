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Квартиры в Keszthelyi jaras, Венгрия

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Кестхей, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Кестхей, Венгрия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Этаж 2/3
В самом сердце Кештели, всего в нескольких минутах ходьбы от озера Балатон, продается двухур…
$193,647
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Параметры недвижимости в Keszthelyi jaras, Венгрия

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