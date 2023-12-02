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Земельные участки в Kapuvari jaras, Венгрия

1 объект найдено
Земельные участки в Edve, Венгрия
Земельные участки
Edve, Венгрия
Площадь 13 593 м²
В уезде Дьёр-Мошон-Шопрон, в 9343 Эдве предлагается к продаже заброшенный гравийный карьер п…
€120,000
в месяц
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