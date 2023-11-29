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Виллы в Kaposvari jaras, Венгрия

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1 объект найдено
Вилла 3 комнаты в Polany, Венгрия
Вилла 3 комнаты
Polany, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 103 м²
В деревеньке Поланы (по-немецки Polern), расположенной в 25 минутах езды от Капосвара, с нас…
€146,000
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Параметры недвижимости в Kaposvari jaras, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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