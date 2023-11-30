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Земельные участки в Hatvani jaras, Венгрия

3 объекта найдено
Земельные участки в Хатван, Венгрия
Земельные участки
Хатван, Венгрия
Площадь 1 413 м²
€21,154
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Земельные участки в Херед, Венгрия
Земельные участки
Херед, Венгрия
Площадь 20 000 м²
€76,215
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Земельные участки в Hort, Венгрия
Земельные участки
Hort, Венгрия
Площадь 30 000 м²
€396,606
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