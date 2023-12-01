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Жильё в Hajdunanasi jaras, Венгрия

3 объекта найдено
Дом 5 комнат в Гёрбехаза, Венгрия
Дом 5 комнат
Гёрбехаза, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
€75,920
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Квартира 1 комната в Хайдунанаш, Венгрия
Квартира 1 комната
Хайдунанаш, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
€53,011
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Дом 2 комнаты с Spalni в Тисадьюлахаза, Венгрия
Дом 2 комнаты с Spalni
Тисадьюлахаза, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 48 м²
Количество этажей 1
Продается полностью отремонтированное небольшое бунгало в тихом месте на ровном участке площ…
€55,000
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Параметры недвижимости в Hajdunanasi jaras, Венгрия

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с видом на горы
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