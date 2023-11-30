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Земельные участки в медье Дьёр-Мошон-Шопрон, Венгрия

54 объекта найдено
Земельные участки в Nagyszentjanos, Венгрия
Земельные участки
Nagyszentjanos, Венгрия
Площадь 762 м²
€39,142
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Земельные участки в Lipot, Венгрия
Земельные участки
Lipot, Венгрия
Площадь 1 426 м²
€79,273
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Земельные участки в Бабот, Венгрия
Земельные участки
Бабот, Венгрия
Площадь 901 м²
€16,962
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Земельные участки в Gyori jaras, Венгрия
Земельные участки
Gyori jaras, Венгрия
Площадь 1 499 м²
€27,838
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Земельные участки в Pereszteg, Венгрия
Земельные участки
Pereszteg, Венгрия
Площадь 463 м²
€41,095
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Земельные участки в Ньюль, Венгрия
Земельные участки
Ньюль, Венгрия
Площадь 1 500 м²
€66,017
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Земельные участки в Hegyko, Венгрия
Земельные участки
Hegyko, Венгрия
Площадь 10 000 м²
€226,683
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Земельные участки в Gyori jaras, Венгрия
Земельные участки
Gyori jaras, Венгрия
Площадь 755 м²
€39,769
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Земельные участки в Тет, Венгрия
Земельные участки
Тет, Венгрия
Площадь 1 500 м²
€33,141
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Земельные участки в Gyori jaras, Венгрия
Земельные участки
Gyori jaras, Венгрия
Площадь 899 м²
€39,769
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Земельные участки в Markotaboedoege, Венгрия
Земельные участки
Markotaboedoege, Венгрия
Площадь 20 000 м²
€76,357
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Земельные участки в Фертёд, Венгрия
Земельные участки
Фертёд, Венгрия
Площадь 997 м²
€39,769
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Земельные участки в Gyori jaras, Венгрия
Земельные участки
Gyori jaras, Венгрия
Площадь 1 400 м²
€79,538
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Земельные участки в Gyori jaras, Венгрия
Земельные участки
Gyori jaras, Венгрия
Площадь 754 м²
€185,324
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Земельные участки в Шопрон, Венгрия
Земельные участки
Шопрон, Венгрия
Площадь 347 м²
€30,009
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Земельные участки в Gyorujbarat, Венгрия
Земельные участки
Gyorujbarat, Венгрия
Площадь 1 266 м²
€25,834
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Земельные участки в Паннонхальма, Венгрия
Земельные участки
Паннонхальма, Венгрия
Площадь 800 м²
€37,837
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Земельные участки в Пер, Венгрия
Земельные участки
Пер, Венгрия
Площадь 1 766 м²
€33,662
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Земельные участки в Ikreny, Венгрия
Земельные участки
Ikreny, Венгрия
Площадь 80 000 м²
Два коммерческих участка расположены прямо на съезде с автомагистрали М1 Дьер, между двумя к…
€2,40 млн
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Земельные участки в Pereszteg, Венгрия
Земельные участки
Pereszteg, Венгрия
Площадь 858 м²
€36,272
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Земельные участки в Шопрон, Венгрия
Земельные участки
Шопрон, Венгрия
Площадь 2 400 м²
€153,698
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Земельные участки в Шопрон, Венгрия
Земельные участки
Шопрон, Венгрия
Площадь 1 200 м²
€82,720
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Земельные участки в Venek, Венгрия
Земельные участки
Venek, Венгрия
Площадь 1 127 м²
€31,053
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Земельные участки в Gyorszemere, Венгрия
Земельные участки
Gyorszemere, Венгрия
Площадь 580 000 м²
К югу от Дьера продаются два земельных участка площадью около 32 га и около 26 га. В настоящ…
€4,70 млн
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Земельные участки в Дьёршаг, Венгрия
Земельные участки
Дьёршаг, Венгрия
Площадь 1 618 м²
€56,383
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Земельные участки в Шопрон, Венгрия
Земельные участки
Шопрон, Венгрия
Площадь 1 300 м²
В Шопроне мы предлагаем к продаже участок земли площадью 816 квадратных метров в жилом район…
€85,852
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Земельные участки в Edve, Венгрия
Земельные участки
Edve, Венгрия
Площадь 13 593 м²
В уезде Дьёр-Мошон-Шопрон, в 9343 Эдве предлагается к продаже заброшенный гравийный карьер п…
€120,000
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Земельные участки в Gyori jaras, Венгрия
Земельные участки
Gyori jaras, Венгрия
Площадь 1 717 м²
€30,792
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Земельные участки в Шопрон, Венгрия
Земельные участки
Шопрон, Венгрия
Площадь 1 796 м²
€78,023
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Земельные участки в Теньё, Венгрия
Земельные участки
Теньё, Венгрия
€44,361
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