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Венгрия
Земельные участки
медье Дьёр-Мошон-Шопрон
Земельные участки в медье Дьёр-Мошон-Шопрон, Венгрия
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54 объекта найдено
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Земельные участки
Nagyszentjanos, Венгрия
762 м²
€39,142
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Земельные участки
Lipot, Венгрия
1 426 м²
€79,273
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Земельные участки
Бабот, Венгрия
901 м²
€16,962
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Земельные участки
Gyori jaras, Венгрия
1 499 м²
€27,838
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Земельные участки
Pereszteg, Венгрия
463 м²
€41,095
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Земельные участки
Ньюль, Венгрия
1 500 м²
€66,017
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Земельные участки
Hegyko, Венгрия
10 000 м²
€226,683
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Земельные участки
Gyori jaras, Венгрия
755 м²
€39,769
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Земельные участки
Тет, Венгрия
1 500 м²
€33,141
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Земельные участки
Gyori jaras, Венгрия
899 м²
€39,769
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Земельные участки
Markotaboedoege, Венгрия
20 000 м²
€76,357
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Земельные участки
Фертёд, Венгрия
997 м²
€39,769
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Земельные участки
Gyori jaras, Венгрия
1 400 м²
€79,538
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Земельные участки
Gyori jaras, Венгрия
754 м²
€185,324
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Земельные участки
Шопрон, Венгрия
347 м²
€30,009
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Земельные участки
Gyorujbarat, Венгрия
1 266 м²
€25,834
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Земельные участки
Паннонхальма, Венгрия
800 м²
€37,837
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Земельные участки
Пер, Венгрия
1 766 м²
€33,662
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Земельные участки
Ikreny, Венгрия
80 000 м²
Два коммерческих участка расположены прямо на съезде с автомагистрали М1 Дьер, между двумя к…
€2,40 млн
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Земельные участки
Pereszteg, Венгрия
858 м²
€36,272
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Земельные участки
Шопрон, Венгрия
2 400 м²
€153,698
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Земельные участки
Шопрон, Венгрия
1 200 м²
€82,720
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Земельные участки
Venek, Венгрия
1 127 м²
€31,053
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Земельные участки
Gyorszemere, Венгрия
580 000 м²
К югу от Дьера продаются два земельных участка площадью около 32 га и около 26 га. В настоящ…
€4,70 млн
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Земельные участки
Дьёршаг, Венгрия
1 618 м²
€56,383
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Земельные участки
Шопрон, Венгрия
1 300 м²
В Шопроне мы предлагаем к продаже участок земли площадью 816 квадратных метров в жилом район…
€85,852
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Земельные участки
Edve, Венгрия
13 593 м²
В уезде Дьёр-Мошон-Шопрон, в 9343 Эдве предлагается к продаже заброшенный гравийный карьер п…
€120,000
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Земельные участки
Gyori jaras, Венгрия
1 717 м²
€30,792
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Земельные участки
Шопрон, Венгрия
1 796 м²
€78,023
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Земельные участки
Теньё, Венгрия
€44,361
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