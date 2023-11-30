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Квартиры в медье Дьёр-Мошон-Шопрон, Венгрия

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85 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Gyori jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 53 м²
€79,986
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Квартира 1 комната в Gyori jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 42 м²
€68,158
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Квартира 3 комнаты в Gyori jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€91,469
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Квартира 1 комната в Gyori jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
€94,120
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Квартира 2 комнаты в Gyori jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€139,192
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Квартира 2 комнаты в Gyori jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 48 м²
€79,273
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Квартира 2 комнаты в Gyori jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
€92,794
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Квартира 3 комнаты в Gyori jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
€145,289
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Квартира 2 комнаты в Gyori jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€84,841
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Квартира 3 комнаты в Gyori jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
€150,592
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Квартира 3 комнаты в Gyori jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 62 м²
€166,765
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Квартира 2 комнаты в Gyori jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€78,412
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Квартира 3 комнаты в Шопрон, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Шопрон, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€153,774
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Квартира 3 комнаты в Gyori jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 68 м²
€79,538
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Квартира 2 комнаты в Gyori jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€115,127
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Квартира 4 комнаты в Gyori jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€171,772
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Квартира 3 комнаты в Шопрон, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Шопрон, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 148 м²
€172,332
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Квартира 4 комнаты в Gyori jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
€87,492
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Квартира 3 комнаты в Мошонмадьяровар, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Мошонмадьяровар, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€102,074
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Квартира 3 комнаты в Gyori jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€180,689
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Квартира 2 комнаты в Мошонмадьяровар, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Мошонмадьяровар, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
A 51 m2 cozy flat is for sale in the first floor, in the famous residential area, the Lajta …
€109,882
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Квартира 1 комната в Мошонмадьяровар, Венгрия
Квартира 1 комната
Мошонмадьяровар, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€70,259
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Квартира 3 комнаты в Gyori jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
€177,370
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Квартира 3 комнаты в Gyorujbarat, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Gyorujbarat, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
€148,957
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Квартира 2 комнаты в Gyori jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
€74,741
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Квартира 3 комнаты в Gyori jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€136,369
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Квартира 2 комнаты в Gyori jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 49 м²
€78,150
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Квартира 3 комнаты в Шопрон, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Шопрон, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€100,483
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Квартира 3 комнаты в Gyori jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
€312,075
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Квартира 2 комнаты в Pereszteg, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pereszteg, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€174,800
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Параметры недвижимости в медье Дьёр-Мошон-Шопрон, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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