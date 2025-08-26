  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Северный Альфёльд

Продажа новостроек в Северном Альфёльде

Кечкемет
1
Южный Альфёльд
2
медье Бач-Кишкун
2
Kecskemeti jaras
1
Показать больше
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Вилла 2000
Вилла 2000
Вилла 2000
Вилла 2000
Вилла 2000
Показать все Вилла 2000
Вилла 2000
Kecskemeti jaras, Венгрия
Цена по запросу
Год сдачи 2024
Застройщик
Unique real estate
Оставить заявку
Вилла Новостройка
Вилла Новостройка
Байя, Венгрия
от
$223,948
Год сдачи 2025
Количество этажей 12
5
Застройщик
Unique real estate
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти