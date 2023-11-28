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Коммерческая недвижимость в Северный Альфёльд, Венгрия

Szegedi jaras
7
Дьёндьёш
7
Egri jaras
6
Kisvardai jaras
6
Сегед
6
Derecskei jaras
5
Hatvani jaras
5
Ozdi jaras
5
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245 объектов найдено
Poultry farm for sale в Csany, Венгрия
Poultry farm for sale
Csany, Венгрия
Currently operating poultry farm for sale. Hungary, Heves county, Csány village, registered…
€1,65 млн
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Коммерческая в Debreceni jaras, Венгрия
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
Площадь 205 м²
€521,554
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Коммерческая в Вайя, Венгрия
Коммерческая
Вайя, Венгрия
Площадь 180 м²
€64,211
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Коммерческая в Szegedi jaras, Венгрия
Коммерческая
Szegedi jaras, Венгрия
Площадь 25 м²
€12,842
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Коммерческая в Nyirtura, Венгрия
Коммерческая
Nyirtura, Венгрия
Площадь 1 412 м²
€969,724
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Инвестиционная в Paradsasvar, Венгрия
Инвестиционная
Paradsasvar, Венгрия
Площадь 385 м²
€139,089
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Коммерческая в Cibakhaza, Венгрия
Коммерческая
Cibakhaza, Венгрия
Площадь 50 м²
€3,910
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Коммерческая в Балашшадьярмат, Венгрия
Коммерческая
Балашшадьярмат, Венгрия
Площадь 202 м²
€208,634
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Коммерческая в Kecskemeti jaras, Венгрия
Коммерческая
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 41 м²
€41,963
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Коммерческая в Debreceni jaras, Венгрия
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
Площадь 25 м²
€65,608
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Коммерческая в Kecskemeti jaras, Венгрия
Коммерческая
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 1 100 м²
€433,013
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Инвестиционная в Миндсент, Венгрия
Инвестиционная
Миндсент, Венгрия
Площадь 1 200 м²
€1,18 млн
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Коммерческая в Хоссупайи, Венгрия
Коммерческая
Хоссупайи, Венгрия
Площадь 552 м²
€328,040
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Коммерческая в Debreceni jaras, Венгрия
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
Площадь 15 м²
€25,947
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Коммерческая в Szolnoki jaras, Венгрия
Коммерческая
Szolnoki jaras, Венгрия
Площадь 82 м²
€146,962
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Коммерческая в Яскишер, Венгрия
Коммерческая
Яскишер, Венгрия
Площадь 310 м²
€78,364
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Коммерческая в Debreceni jaras, Венгрия
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
Площадь 845 м²
€1,22 млн
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Коммерческая в Вашарошнамень, Венгрия
Коммерческая
Вашарошнамень, Венгрия
Площадь 70 м²
€52,486
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Коммерческая 2 ванных в Эдьек, Венгрия
Коммерческая 2 ванных
Эдьек, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 354 м²
€44,351
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Коммерческая в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Площадь 100 м²
€57,473
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Инвестиционная в Балашшадьярмат, Венгрия
Инвестиционная
Балашшадьярмат, Венгрия
Площадь 360 м²
€328,040
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Коммерческая в Kecskemeti jaras, Венгрия
Коммерческая
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 42 м²
€99,199
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Коммерческая в Токай, Венгрия
Коммерческая
Токай, Венгрия
Площадь 58 м²
€314,656
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Коммерческая в Тактахаркань, Венгрия
Коммерческая
Тактахаркань, Венгрия
Площадь 2 131 м²
€925,000
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Коммерческая в Дьёндьёш, Венгрия
Коммерческая
Дьёндьёш, Венгрия
Площадь 97 м²
€67,970
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Коммерческая в Debreceni jaras, Венгрия
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
Площадь 400 м²
€839,784
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Коммерческая в Kecskemeti jaras, Венгрия
Коммерческая
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 570 м²
€813,278
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Коммерческая в Debreceni jaras, Венгрия
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
Площадь 380 м²
€1,39 млн
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Коммерческая в Хайдусобосло, Венгрия
Коммерческая
Хайдусобосло, Венгрия
Площадь 400 м²
€282,115
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Коммерческая в Matraszentimre, Венгрия
Коммерческая
Matraszentimre, Венгрия
Площадь 420 м²
Природа и комфорт объединяются в этой исключительной собственности в лесной среде Mátra! Это…
€1,31 млн
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Типы недвижимости в Северный Альфёльд

инвестиционная недвижимость
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