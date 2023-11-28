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Realting.com
Венгрия
Коммерческая
Северный Альфёльд
Коммерческая недвижимость в Северный Альфёльд, Венгрия
Szegedi jaras
7
Дьёндьёш
7
Egri jaras
6
Kisvardai jaras
6
Сегед
6
Derecskei jaras
5
Hatvani jaras
5
Ozdi jaras
5
Вашарошнамень
5
Вашарошнаменьский яраш
5
Bajai jaras
4
Petervasarai jaras
4
Tiszafueredi jaras
4
Toeroekszentmiklosi jaras
4
Захоньский яраш
4
Эгер
4
Bacsalmasi jaras
3
Balmazujvarosi jaras
3
Kalocsai jaras
3
Озд
3
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245 объектов найдено
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Poultry farm for sale
Csany, Венгрия
Currently operating poultry farm for sale. Hungary, Heves county, Csány village, registered…
€1,65 млн
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Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
205 м²
€521,554
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Коммерческая
Вайя, Венгрия
180 м²
€64,211
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Коммерческая
Szegedi jaras, Венгрия
25 м²
€12,842
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Коммерческая
Nyirtura, Венгрия
1 412 м²
€969,724
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Инвестиционная
Paradsasvar, Венгрия
385 м²
€139,089
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Коммерческая
Cibakhaza, Венгрия
50 м²
€3,910
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Коммерческая
Балашшадьярмат, Венгрия
202 м²
€208,634
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Коммерческая
Kecskemeti jaras, Венгрия
41 м²
€41,963
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Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
25 м²
€65,608
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Коммерческая
Kecskemeti jaras, Венгрия
1 100 м²
€433,013
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Инвестиционная
Миндсент, Венгрия
1 200 м²
€1,18 млн
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Коммерческая
Хоссупайи, Венгрия
552 м²
€328,040
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Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
15 м²
€25,947
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Коммерческая
Szolnoki jaras, Венгрия
82 м²
€146,962
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Коммерческая
Яскишер, Венгрия
310 м²
€78,364
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Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
845 м²
€1,22 млн
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Коммерческая
Вашарошнамень, Венгрия
70 м²
€52,486
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Коммерческая 2 ванных
Эдьек, Венгрия
2
354 м²
€44,351
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Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
100 м²
€57,473
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Инвестиционная
Балашшадьярмат, Венгрия
360 м²
€328,040
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Коммерческая
Kecskemeti jaras, Венгрия
42 м²
€99,199
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Коммерческая
Токай, Венгрия
58 м²
€314,656
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Коммерческая
Тактахаркань, Венгрия
2 131 м²
€925,000
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Коммерческая
Дьёндьёш, Венгрия
97 м²
€67,970
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Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
400 м²
€839,784
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Коммерческая
Kecskemeti jaras, Венгрия
570 м²
€813,278
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Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
380 м²
€1,39 млн
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Коммерческая
Хайдусобосло, Венгрия
400 м²
€282,115
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Коммерческая
Matraszentimre, Венгрия
420 м²
Природа и комфорт объединяются в этой исключительной собственности в лесной среде Mátra! Это…
€1,31 млн
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Типы недвижимости в Северный Альфёльд
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