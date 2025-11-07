Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Gödöllő Regional Unit
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Терраса

Дома с террасой в Godollo Regional Unit, Венгрия

1 объект найдено
Дом 5 комнат в Чёмёр, Венгрия
Дом 5 комнат
Чёмёр, Венгрия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Luxury Family Home with Panoramic View in Csömör – Move-in Ready For sale in the peaceful…
$856,697
Агентство
Tamna Home
Языки общения
English, Deutsch, Hungarian
