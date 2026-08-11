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Дома в Godollo Regional Unit, Венгрия

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2 объекта найдено
Дом в Чёмёр, Венгрия
Дом
Чёмёр, Венгрия
Продается в тихом, юго-западном районе Csömör Középhegy, этот современный трехэтажный роскош…
$922,053
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Дом 5 комнат в Чёмёр, Венгрия
Дом 5 комнат
Чёмёр, Венгрия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Luxury Family Home with Panoramic View in Csömör – Move-in Ready For sale in the peaceful…
$856,697
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Параметры недвижимости в Godollo Regional Unit, Венгрия

с садом
с террасой
Недорогая
Элитная
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