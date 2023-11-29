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Дома в Goedoello Regional Unit, Венгрия

156 объектов найдено
Дом 6 комнат в Пецель, Венгрия
Дом 6 комнат
Пецель, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
€217,770
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Дом 2 комнаты в Пецель, Венгрия
Дом 2 комнаты
Пецель, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€178,328
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Дом 4 комнаты в Mogyorod, Венгрия
Дом 4 комнаты
Mogyorod, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
€209,772
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Дом 4 комнаты в Mogyorod, Венгрия
Дом 4 комнаты
Mogyorod, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
€262,221
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Дом 4 комнаты в Mogyorod, Венгрия
Дом 4 комнаты
Mogyorod, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
€249,109
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Дом 4 комнаты в Veresegyhaz, Венгрия
Дом 4 комнаты
Veresegyhaz, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
€193,801
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Дом 2 комнаты в Пецель, Венгрия
Дом 2 комнаты
Пецель, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€156,037
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Дом 3 комнаты в Киштарча, Венгрия
Дом 3 комнаты
Киштарча, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€138,991
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Дом 5 комнат в Veresegyhaz, Венгрия
Дом 5 комнат
Veresegyhaz, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
€197,997
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Дом 3 комнаты в Пецель, Венгрия
Дом 3 комнаты
Пецель, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€157,086
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Дом 4 комнаты в Veresegyhaz, Венгрия
Дом 4 комнаты
Veresegyhaz, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 124 м²
€275,098
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Дом 2 комнаты в Дань, Венгрия
Дом 2 комнаты
Дань, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
€103,588
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Дом 5 комнат в Керепеш, Венгрия
Дом 5 комнат
Керепеш, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
€366,884
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Дом 5 комнат в Veresegyhaz, Венгрия
Дом 5 комнат
Veresegyhaz, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
€248,873
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Дом 2 комнаты в Чёмёр, Венгрия
Дом 2 комнаты
Чёмёр, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€120,372
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Дом 2 комнаты в Жамбонь, Венгрия
Дом 2 комнаты
Жамбонь, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
€78,412
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Дом 6 комнат в Veresegyhaz, Венгрия
Дом 6 комнат
Veresegyhaz, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
€379,997
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Дом 5 комнат в Veresegyhaz, Венгрия
Дом 5 комнат
Veresegyhaz, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€235,761
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Дом 4 комнаты в Veresegyhaz, Венгрия
Дом 4 комнаты
Veresegyhaz, Венгрия
Комнаты 4
Площадь 113 м²
€178,066
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Дом 5 комнат в Керепеш, Венгрия
Дом 5 комнат
Керепеш, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
€259,625
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Дом 4 комнаты в Керепеш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Керепеш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
€175,444
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Дом 2 комнаты в Гёдёллё, Венгрия
Дом 2 комнаты
Гёдёллё, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€78,648
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Дом 4 комнаты в Гёдёллё, Венгрия
Дом 4 комнаты
Гёдёллё, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
€314,435
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Дом 5 комнат в Чёмёр, Венгрия
Дом 5 комнат
Чёмёр, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 265 м²
€705,446
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Дом 8 комнат в Mogyorod, Венгрия
Дом 8 комнат
Mogyorod, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 326 м²
€222,910
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Дом 2 комнаты в Киштарча, Венгрия
Дом 2 комнаты
Киштарча, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€154,726
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Дом 4 комнаты в Киштарча, Венгрия
Дом 4 комнаты
Киштарча, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
€249,135
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Дом 1 комната в Mogyorod, Венгрия
Дом 1 комната
Mogyorod, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
€70,807
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Дом 4 комнаты в Mogyorod, Венгрия
Дом 4 комнаты
Mogyorod, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
€141,614
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Дом 3 комнаты в Киштарча, Венгрия
Дом 3 комнаты
Киштарча, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€261,985
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Параметры недвижимости в Goedoello Regional Unit, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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