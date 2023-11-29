ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Особняк
Вилла
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Венгрия
Жилая
Gödöllő Regional Unit
Жильё в Goedoello Regional Unit, Венгрия
Veresegyhaz
48
Пецель
26
Гёдёллё
22
Киштарча
20
Керепеш
13
Ишасег
3
Очистить
171 объект найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Квартира 2 комнаты
Гёдёллё, Венгрия
2
1
62 м²
€112,504
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 6 комнат
Пецель, Венгрия
6
2
250 м²
€217,770
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 2 комнаты
Пецель, Венгрия
2
1
80 м²
€178,328
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 4 комнаты
Mogyorod, Венгрия
4
2
115 м²
€209,772
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 4 комнаты
Mogyorod, Венгрия
4
2
113 м²
€262,221
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 4 комнаты
Mogyorod, Венгрия
4
2
115 м²
€249,109
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 4 комнаты
Veresegyhaz, Венгрия
4
2
101 м²
€193,801
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 2 комнаты
Пецель, Венгрия
2
1
63 м²
€156,037
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 3 комнаты
Киштарча, Венгрия
3
1
75 м²
€138,991
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 5 комнат
Veresegyhaz, Венгрия
5
1
112 м²
€197,997
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 3 комнаты
Пецель, Венгрия
3
1
80 м²
€157,086
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 4 комнаты
Veresegyhaz, Венгрия
4
1
124 м²
€275,098
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 2 комнаты
Дань, Венгрия
2
1
92 м²
€103,588
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 5 комнат
Керепеш, Венгрия
5
2
170 м²
€366,884
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты
Гёдёллё, Венгрия
4
1
101 м²
€175,706
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 5 комнат
Veresegyhaz, Венгрия
5
2
119 м²
€248,873
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 2 комнаты
Чёмёр, Венгрия
2
1
62 м²
€120,372
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 2 комнаты
Жамбонь, Венгрия
2
1
150 м²
€78,412
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 6 комнат
Veresegyhaz, Венгрия
6
2
186 м²
€379,997
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 5 комнат
Veresegyhaz, Венгрия
5
2
150 м²
€235,761
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 4 комнаты
Veresegyhaz, Венгрия
4
113 м²
€178,066
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты
Гёдёллё, Венгрия
3
1
87 м²
€202,717
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 5 комнат
Керепеш, Венгрия
5
2
115 м²
€259,625
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 4 комнаты
Керепеш, Венгрия
4
1
83 м²
€175,444
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 2 комнаты
Гёдёллё, Венгрия
2
1
60 м²
€78,648
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 4 комнаты
Гёдёллё, Венгрия
4
2
122 м²
€314,435
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 5 комнат
Чёмёр, Венгрия
5
2
265 м²
€705,446
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 8 комнат
Mogyorod, Венгрия
8
3
326 м²
€222,910
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 2 комнаты
Киштарча, Венгрия
2
1
90 м²
€154,726
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 4 комнаты
Киштарча, Венгрия
4
2
126 м²
€249,135
Рекомендовать
Оставить заявку
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
6
Типы недвижимости в Goedoello Regional Unit
квартиры
дома
Параметры недвижимости в Goedoello Regional Unit, Венгрия
с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL