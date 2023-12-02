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Квартиры в Fonyodi jaras, Венгрия

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13 объектов найдено
Квартира 6 комнат в Балатонглар, Венгрия
Квартира 6 комнат
Балатонглар, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€210,771
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Фоньод, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Фоньод, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€119,706
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Balatonlelle, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
€329,479
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Balatonlelle, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€246,120
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Balatonlelle, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€200,483
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Balatonlelle, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
€263,940
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Balatonlelle, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€105,254
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Balatonfenyves, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Balatonfenyves, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
€654,288
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Balatonfenyves, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Balatonfenyves, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
€217,419
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Balatonfenyves, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Balatonfenyves, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
€210,059
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Balatonfenyves, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Balatonfenyves, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
€245,223
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Фоньод, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Фоньод, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
€230,820
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Balatonlelle, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
In Lelle Resort I offer for sale on the ground floor, a 3-room apartment. Construction was c…
€321,829
в месяц
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Параметры недвижимости в Fonyodi jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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