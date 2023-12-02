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Жильё в Fonyodi jaras, Венгрия

Balatonlelle
11
Балатонглар
6
Фоньод
4
41 объект найдено
Дом 5 комнат в Balatonfenyves, Венгрия
Дом 5 комнат
Balatonfenyves, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€250,604
в месяц
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Дом в Фоньод, Венгрия
Дом
Фоньод, Венгрия
Площадь 26 м²
€0
в месяц
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Дом 2 комнаты в Балатонглар, Венгрия
Дом 2 комнаты
Балатонглар, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€79,715
в месяц
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Дом 6 комнат в Balatonfenyves, Венгрия
Дом 6 комнат
Balatonfenyves, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
€306,571
в месяц
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Дом 3 комнаты в Карад, Венгрия
Дом 3 комнаты
Карад, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€131,633
в месяц
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Квартира 6 комнат в Балатонглар, Венгрия
Квартира 6 комнат
Балатонглар, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€210,771
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Фоньод, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Фоньод, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€119,706
в месяц
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Дом 9 комнат в Бужак, Венгрия
Дом 9 комнат
Бужак, Венгрия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
€165,926
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Balatonlelle, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
€329,479
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Balatonlelle, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€246,120
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Balatonlelle, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€200,483
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Balatonlelle, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
€263,940
в месяц
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Дом 9 комнат в Balatonlelle, Венгрия
Дом 9 комнат
Balatonlelle, Венгрия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
€553,967
в месяц
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Дом 8 комнат в Balatonlelle, Венгрия
Дом 8 комнат
Balatonlelle, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 173 м²
€183,959
в месяц
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Дом 2 комнаты в Latrany, Венгрия
Дом 2 комнаты
Latrany, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
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€72,280
в месяц
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Дом 2 комнаты в Балатонглар, Венгрия
Дом 2 комнаты
Балатонглар, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€92,064
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Balatonlelle, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€105,254
в месяц
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Дом 12 комнат в Балатонглар, Венгрия
Дом 12 комнат
Балатонглар, Венгрия
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
€654,209
в месяц
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Дом 3 комнаты в Фоньод, Венгрия
Дом 3 комнаты
Фоньод, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
€197,582
в месяц
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Дом 2 комнаты в Somogytur, Венгрия
Дом 2 комнаты
Somogytur, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€57,771
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Balatonfenyves, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Balatonfenyves, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
€654,288
в месяц
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Дом 3 комнаты в Балатонглар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Балатонглар, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€75,181
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Balatonfenyves, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Balatonfenyves, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
€217,419
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Balatonfenyves, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Balatonfenyves, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
€210,059
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Balatonfenyves, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Balatonfenyves, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
€245,223
в месяц
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Дом 3 комнаты в Шомодьвар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шомодьвар, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
€43,526
в месяц
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Дом 3 комнаты в Somogytur, Венгрия
Дом 3 комнаты
Somogytur, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
€118,444
в месяц
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Дом 4 комнаты в Бужак, Венгрия
Дом 4 комнаты
Бужак, Венгрия
Комнаты 4
Площадь 59 м²
€26,116
в месяц
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Дом 2 комнаты в Лендьельтоти, Венгрия
Дом 2 комнаты
Лендьельтоти, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 60 м²
€34,267
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Фоньод, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Фоньод, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
€230,820
в месяц
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Типы недвижимости в Fonyodi jaras

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Fonyodi jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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