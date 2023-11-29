Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Жилая
  4. медье Фейер
  5. Квартиры

Квартиры в медье Фейер, Венгрия

Квартира В архив
Очистить
76 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
€72,643
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
€74,741
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
€78,412
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Шарсентмихай, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Шарсентмихай, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
€44,058
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Дунауйварош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
€51,138
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Дунауйварош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€44,320
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€102,250
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Дунауйварош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€57,432
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Дунауйварош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€54,810
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
€154,464
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Гардонь, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Гардонь, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
€157,086
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Дунауйварош, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€68,447
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Дунауйварош, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€73,167
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 50 м²
€125,617
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 4
Площадь 84 м²
€196,423
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Дунауйварош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€74,216
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 50 м²
€78,648
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 4
Площадь 125 м²
€469,423
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Адонь, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Адонь, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€47,178
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Гардонь, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Гардонь, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
€196,135
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Гардонь, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Гардонь, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
€129,000
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€93,622
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Гардонь, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Гардонь, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€163,852
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Гардонь, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Гардонь, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€140,984
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Гардонь, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Гардонь, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
€215,069
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Гардонь, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Гардонь, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€137,837
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Гардонь, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Гардонь, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€160,600
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Гардонь, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Гардонь, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€123,230
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Гардонь, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Гардонь, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€151,868
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Гардонь, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Гардонь, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
€255,587
Оставить заявку

Параметры недвижимости в медье Фейер, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти