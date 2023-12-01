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Жильё в Фехердьярматский яраш, Венгрия

2 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Sonkad, Венгрия
Дом 3 комнаты
Sonkad, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
€42,622
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Дом 8 комнат в Turistvandi, Венгрия
Дом 8 комнат
Turistvandi, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
€250,135
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Параметры недвижимости в Фехердьярматский яраш, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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