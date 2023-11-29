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Коммерческая недвижимость в Дунаваршань, Венгрия

4 объекта найдено
Коммерческая в Дунаваршань, Венгрия
Коммерческая
Дунаваршань, Венгрия
Площадь 49 м²
€33,923
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Коммерческая в Дунаваршань, Венгрия
Коммерческая
Дунаваршань, Венгрия
Площадь 800 м²
€366,884
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Коммерческая в Дунаваршань, Венгрия
Коммерческая
Дунаваршань, Венгрия
Площадь 350 м²
€388,812
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Коммерческая в Дунаваршань, Венгрия
Коммерческая
Дунаваршань, Венгрия
Площадь 680 м²
€852,305
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