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Земельные участки в Dunakeszi jaras, Венгрия

35 объектов найдено
Земельные участки в Гёд, Венгрия
Земельные участки
Гёд, Венгрия
Площадь 973 м²
€70,502
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Земельные участки в Фот, Венгрия
Земельные участки
Фот, Венгрия
Площадь 1 157 м²
€25,947
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Земельные участки 1 ванная в Фот, Венгрия
Земельные участки 1 ванная
Фот, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 2 469 м²
€196,824
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Земельные участки в Фот, Венгрия
Земельные участки
Фот, Венгрия
Площадь 1 974 м²
€83,716
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Земельные участки в Фот, Венгрия
Земельные участки
Фот, Венгрия
Площадь 5 014 м²
€406,770
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Земельные участки в Гёд, Венгрия
Земельные участки
Гёд, Венгрия
Площадь 2 591 м²
€25,947
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Земельные участки в Дунакеси, Венгрия
Земельные участки
Дунакеси, Венгрия
Площадь 344 м²
€78,755
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Земельные участки в Фот, Венгрия
Земельные участки
Фот, Венгрия
Площадь 1 098 м²
€110,077
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Земельные участки в Csomad, Венгрия
Земельные участки
Csomad, Венгрия
Площадь 1 201 м²
€112,846
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Земельные участки в Csomad, Венгрия
Земельные участки
Csomad, Венгрия
Площадь 2 724 м²
€257,184
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Земельные участки в Фот, Венгрия
Земельные участки
Фот, Венгрия
Площадь 1 436 м²
€19,657
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Земельные участки в Гёд, Венгрия
Земельные участки
Гёд, Венгрия
Площадь 1 072 м²
Два семейных дома Projekt выставлены на продажу в центральной части Felsőgöd В часто посещае…
€170,581
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Земельные участки в Фот, Венгрия
Земельные участки
Фот, Венгрия
Площадь 20 000 м²
€76,105
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Земельные участки в Фот, Венгрия
Земельные участки
Фот, Венгрия
Площадь 6 002 м²
€20,941
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Земельные участки в Фот, Венгрия
Земельные участки
Фот, Венгрия
Площадь 1 290 м²
€34,596
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Земельные участки в Дунакеси, Венгрия
Земельные участки
Дунакеси, Венгрия
Площадь 1 108 м²
€209,683
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Земельные участки в Гёд, Венгрия
Земельные участки
Гёд, Венгрия
Площадь 1 005 м²
€154,835
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Земельные участки в Фот, Венгрия
Земельные участки
Фот, Венгрия
Площадь 1 786 м²
€76,121
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Земельные участки в Гёд, Венгрия
Земельные участки
Гёд, Венгрия
Площадь 5 584 м²
5584 кв.м. GKSZ-1 промышленный участок на продажу в Гёде, Венгрия - классификация зонирован…
€606,219
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Земельные участки в Гёд, Венгрия
Земельные участки
Гёд, Венгрия
Площадь 1 008 м²
€134,331
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Земельные участки в Фот, Венгрия
Земельные участки
Фот, Венгрия
Площадь 1 360 м²
€65,848
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Земельные участки в Фот, Венгрия
Земельные участки
Фот, Венгрия
Площадь 710 м²
€26,076
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Земельные участки в Фот, Венгрия
Земельные участки
Фот, Венгрия
Площадь 859 м²
€237,054
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Земельные участки в Гёд, Венгрия
Земельные участки
Гёд, Венгрия
Площадь 20 000 м²
€91,924
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Земельные участки в Фот, Венгрия
Земельные участки
Фот, Венгрия
Площадь 1 458 м²
€382,626
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Земельные участки в Фот, Венгрия
Земельные участки
Фот, Венгрия
Площадь 1 406 м²
€370,331
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Земельные участки в Дунакеси, Венгрия
Земельные участки
Дунакеси, Венгрия
Площадь 10 000 м²
€1,05 млн
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Земельные участки в Фот, Венгрия
Земельные участки
Фот, Венгрия
Площадь 1 002 м²
€210,366
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Земельные участки в Фот, Венгрия
Земельные участки
Фот, Венгрия
Площадь 20 000 м²
€60,097
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Земельные участки в Фот, Венгрия
Земельные участки
Фот, Венгрия
Площадь 4 342 м²
€23,356
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