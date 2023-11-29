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Венгрия
Земельные участки
Dunakeszi jaras
Земельные участки в Dunakeszi jaras, Венгрия
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35 объектов найдено
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Земельные участки
Гёд, Венгрия
973 м²
€70,502
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Земельные участки
Фот, Венгрия
1 157 м²
€25,947
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Земельные участки 1 ванная
Фот, Венгрия
1
2 469 м²
€196,824
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Земельные участки
Фот, Венгрия
1 974 м²
€83,716
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Земельные участки
Фот, Венгрия
5 014 м²
€406,770
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Земельные участки
Гёд, Венгрия
2 591 м²
€25,947
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Земельные участки
Дунакеси, Венгрия
344 м²
€78,755
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Земельные участки
Фот, Венгрия
1 098 м²
€110,077
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Земельные участки
Csomad, Венгрия
1 201 м²
€112,846
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Земельные участки
Csomad, Венгрия
2 724 м²
€257,184
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Земельные участки
Фот, Венгрия
1 436 м²
€19,657
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Земельные участки
Гёд, Венгрия
1 072 м²
Два семейных дома Projekt выставлены на продажу в центральной части Felsőgöd В часто посещае…
€170,581
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Земельные участки
Фот, Венгрия
20 000 м²
€76,105
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Земельные участки
Фот, Венгрия
6 002 м²
€20,941
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Земельные участки
Фот, Венгрия
1 290 м²
€34,596
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Земельные участки
Дунакеси, Венгрия
1 108 м²
€209,683
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Земельные участки
Гёд, Венгрия
1 005 м²
€154,835
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Земельные участки
Фот, Венгрия
1 786 м²
€76,121
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Земельные участки
Гёд, Венгрия
5 584 м²
5584 кв.м. GKSZ-1 промышленный участок на продажу в Гёде, Венгрия - классификация зонирован…
€606,219
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Земельные участки
Гёд, Венгрия
1 008 м²
€134,331
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Земельные участки
Фот, Венгрия
1 360 м²
€65,848
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Земельные участки
Фот, Венгрия
710 м²
€26,076
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Земельные участки
Фот, Венгрия
859 м²
€237,054
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Земельные участки
Гёд, Венгрия
20 000 м²
€91,924
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Земельные участки
Фот, Венгрия
1 458 м²
€382,626
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Земельные участки
Фот, Венгрия
1 406 м²
€370,331
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Земельные участки
Дунакеси, Венгрия
10 000 м²
€1,05 млн
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Земельные участки
Фот, Венгрия
1 002 м²
€210,366
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Земельные участки
Фот, Венгрия
20 000 м²
€60,097
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Земельные участки
Фот, Венгрия
4 342 м²
€23,356
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