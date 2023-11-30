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Дома в Дорог, Венгрия

3 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Дорог, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дорог, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€105,504
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Дом 2 комнаты в Дорог, Венгрия
Дом 2 комнаты
Дорог, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
€121,370
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Дом 3 комнаты в Дорог, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дорог, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€95,192
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