Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Коммерческая
  4. Debreceni jaras

Коммерческая недвижимость в Debreceni jaras, Венгрия

Дебрецен
17
19 объектов найдено
Коммерческая в Debreceni jaras, Венгрия
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
Площадь 205 м²
€519,286
Оставить заявку
Коммерческая в Debreceni jaras, Венгрия
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
Площадь 15 м²
€25,834
Оставить заявку
Коммерческая в Debreceni jaras, Венгрия
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
Площадь 380 м²
€1,38 млн
Оставить заявку
Коммерческая в Debreceni jaras, Венгрия
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
Площадь 75 м²
€521,634
Оставить заявку
Коммерческая в Хайдушамшон, Венгрия
Коммерческая
Хайдушамшон, Венгрия
Площадь 5 200 м²
€4,53 млн
Оставить заявку
Коммерческая в Debreceni jaras, Венгрия
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
Площадь 80 м²
€312,876
Оставить заявку
Коммерческая в Debreceni jaras, Венгрия
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
Площадь 177 м²
€514,005
Оставить заявку
Коммерческая в Debreceni jaras, Венгрия
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
Площадь 536 м²
€652,369
Оставить заявку
Коммерческая в Debreceni jaras, Венгрия
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
Площадь 300 м²
€482,753
Оставить заявку
Коммерческая в Debreceni jaras, Венгрия
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
Площадь 12 м²
€19,669
Оставить заявку
Коммерческая в Debreceni jaras, Венгрия
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
Площадь 125 м²
Благодаря своему идеальному расположению и входу на улицу, помещения являются отличным выбор…
€125,229
Оставить заявку
Коммерческая в Debreceni jaras, Венгрия
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
Площадь 28 м²
€70,456
Оставить заявку
Коммерческая в Debreceni jaras, Венгрия
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
Площадь 280 м²
€260,948
Оставить заявку
Коммерческая в Debreceni jaras, Венгрия
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
Площадь 200 м²
€1,15 млн
Оставить заявку
Коммерческая в Debreceni jaras, Венгрия
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
Площадь 115 м²
€130,862
Оставить заявку
Коммерческая в Хайдушамшон, Венгрия
Коммерческая
Хайдушамшон, Венгрия
Площадь 945 м²
€511,383
Оставить заявку
Коммерческая 1 ванная в Debreceni jaras, Венгрия
Коммерческая 1 ванная
Debreceni jaras, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 221 м²
€237,000
Оставить заявку
Коммерческая в Debreceni jaras, Венгрия
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
Площадь 383 м²
€823,458
Оставить заявку
Коммерческая в Debreceni jaras, Венгрия
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
Площадь 182 м²
€309,452
Оставить заявку
Realting.com
Перейти