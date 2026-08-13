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Коммерческая недвижимость в Debreceni jaras, Венгрия

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1 объект найдено
Income-Producing Hospitality Property with 12 Guest Rooms, Restaurant & Private Residence in Debrecen в Debreceni jaras, Венгрия
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Income-Producing Hospitality Property with 12 Guest Rooms, Restaurant & Private Residence in Debrecen
Debreceni jaras, Венгрия
Число комнат 2
Площадь 892 м²
Количество этажей 3
ГОСПИТАЛЬНОСТЬ И КОРПОРАТИВНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ РЕСПУБЛИКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕСПУБЛИКИ В ДЕБРЕКЕ…
$1,56 млн
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