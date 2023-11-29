Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Земельные участки
  4. Dabasi jaras

Земельные участки в Dabasi jaras, Венгрия

6 объектов найдено
Земельные участки в Дабаш, Венгрия
Земельные участки
Дабаш, Венгрия
Площадь 1 912 м²
€46,971
Оставить заявку
Земельные участки в Эркень, Венгрия
Земельные участки
Эркень, Венгрия
Площадь 480 000 м²
Описание участков: 1-й участок расположен внутри района Örkény с выделенной зоной под застр…
€11,96 млн
Оставить заявку
Земельные участки в Инарч, Венгрия
Земельные участки
Инарч, Венгрия
Площадь 2 392 м²
€96,290
Оставить заявку
Земельные участки в Ujlengyel, Венгрия
Земельные участки
Ujlengyel, Венгрия
Площадь 1 236 м²
€38,881
Оставить заявку
Земельные участки в Дабаш, Венгрия
Земельные участки
Дабаш, Венгрия
Площадь 1 739 м²
€10,438
Оставить заявку
Земельные участки в Дабаш, Венгрия
Земельные участки
Дабаш, Венгрия
Площадь 1 502 м²
€39,142
Оставить заявку
Realting.com
Перейти