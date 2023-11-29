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Венгрия
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Dabasi jaras
Дома
Дома в Dabasi jaras, Венгрия
Дом
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23 объекта найдено
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Дом 3 комнаты
Hernad, Венгрия
3
1
150 м²
€110,144
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Дом 3 комнаты
Будьи, Венгрия
3
1
85 м²
€143,974
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Дом 5 комнат
Дабаш, Венгрия
5
2
250 м²
€170,461
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Дом 2 комнаты
Дабаш, Венгрия
2
1
129 м²
€99,654
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Дом 3 комнаты
Эркень, Венгрия
3
1
105 м²
€94,409
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Дом 5 комнат
Инарч, Венгрия
5
2
251 м²
€314,697
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Дом 4 комнаты
Инарч, Венгрия
4
1
105 м²
€152,104
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Дом 3 комнаты
Дабаш, Венгрия
3
1
110 м²
€103,588
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Дом 4 комнаты
Дабаш, Венгрия
4
1
89 м²
€131,098
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Дом 3 комнаты
Дабаш, Венгрия
3
1
95 м²
€129,813
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Дом 3 комнаты
Эркень, Венгрия
3
1
83 м²
€89,164
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Дом 4 комнаты
Инарч, Венгрия
4
1
146 м²
€170,199
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Дом 4 комнаты
Дабаш, Венгрия
4
1
94 м²
€164,954
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Дом 4 комнаты
Будьи, Венгрия
4
1
105 м²
€183,311
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Дом 5 комнат
Будьи, Венгрия
5
2
97 м²
€183,311
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Дом 5 комнат
Будьи, Венгрия
5
1
96 м²
€183,311
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Дом 5 комнат
Ujlengyel, Венгрия
5
2
112 м²
€144,236
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Дом 4 комнаты
Дабаш, Венгрия
4
1
84 м²
€165,190
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Дом 4 комнаты
Дабаш, Венгрия
4
1
84 м²
€165,190
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Дом 4 комнаты
Дабаш, Венгрия
4
2
132 м²
€285,588
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Дом 2 комнаты
Дабаш, Венгрия
2
1
70 м²
€52,450
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Дом 4 комнаты
Дабаш, Венгрия
4
2
120 м²
€170,199
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Дом 6 комнат
Инарч, Венгрия
6
2
215 м²
€170,199
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Параметры недвижимости в Dabasi jaras, Венгрия
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