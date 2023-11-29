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Жильё в Dabasi jaras, Венгрия

Дабаш
12
24 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Hernad, Венгрия
Дом 3 комнаты
Hernad, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
€110,144
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Дом 3 комнаты в Будьи, Венгрия
Дом 3 комнаты
Будьи, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€143,974
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Дом 5 комнат в Дабаш, Венгрия
Дом 5 комнат
Дабаш, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
€170,461
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Дом 2 комнаты в Дабаш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Дабаш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 129 м²
€99,654
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Дом 3 комнаты в Эркень, Венгрия
Дом 3 комнаты
Эркень, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
€94,409
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Дом 5 комнат в Инарч, Венгрия
Дом 5 комнат
Инарч, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 251 м²
€314,697
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Дом 4 комнаты в Инарч, Венгрия
Дом 4 комнаты
Инарч, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
€152,104
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Квартира 3 комнаты в Дабаш, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Дабаш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
€150,792
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Дом 3 комнаты в Дабаш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дабаш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€103,588
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Дом 4 комнаты в Дабаш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дабаш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
€131,098
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Дом 3 комнаты в Дабаш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дабаш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€129,813
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Дом 3 комнаты в Эркень, Венгрия
Дом 3 комнаты
Эркень, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
€89,164
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Дом 4 комнаты в Инарч, Венгрия
Дом 4 комнаты
Инарч, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 146 м²
€170,199
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Дом 4 комнаты в Дабаш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дабаш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
€164,954
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Дом 4 комнаты в Будьи, Венгрия
Дом 4 комнаты
Будьи, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
€183,311
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Дом 5 комнат в Будьи, Венгрия
Дом 5 комнат
Будьи, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
€183,311
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Дом 5 комнат в Будьи, Венгрия
Дом 5 комнат
Будьи, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
€183,311
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Дом 5 комнат в Ujlengyel, Венгрия
Дом 5 комнат
Ujlengyel, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
€144,236
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Дом 4 комнаты в Дабаш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дабаш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
€165,190
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Дом 4 комнаты в Дабаш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дабаш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
€165,190
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Дом 4 комнаты в Дабаш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дабаш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
€285,588
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Дом 2 комнаты в Дабаш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Дабаш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€52,450
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Дом 4 комнаты в Дабаш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дабаш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€170,199
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Дом 6 комнат в Инарч, Венгрия
Дом 6 комнат
Инарч, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 215 м²
€170,199
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Типы недвижимости в Dabasi jaras

дома

Параметры недвижимости в Dabasi jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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