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Квартиры в Dabasi jaras, Венгрия

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Дабаш, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Дабаш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
€150,792
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Параметры недвижимости в Dabasi jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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