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Доходные дома в Венгрии

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1 объект найдено
Доходный дом в Будапешт, Венгрия
Доходный дом
Будапешт, Венгрия
Площадь 2 250 м²
Количество этажей 8
8-й район 55 квартир, 2 магазина Цена: 9.200.000 EUR Площадь:2.250 м2 8-й район – с…
€9,20 млн
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