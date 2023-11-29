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Жильё в Celldoemoelki jaras, Венгрия

дома
8
8 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Боба, Венгрия
Дом 3 комнаты
Боба, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 90 м²
€68,184
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Дом 2 комнаты в Kissomlyo, Венгрия
Дом 2 комнаты
Kissomlyo, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 60 м²
€17,308
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Дом 2 комнаты в Kissomlyo, Венгрия
Дом 2 комнаты
Kissomlyo, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 35 м²
€23,340
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Дом 3 комнаты в Tokorcs, Венгрия
Дом 3 комнаты
Tokorcs, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 170 м²
€60,055
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Дом 6 комнат в Borgata, Венгрия
Дом 6 комнат
Borgata, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 110 м²
€154,726
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Дом 3 комнаты в Tokorcs, Венгрия
Дом 3 комнаты
Tokorcs, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€167,838
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Дом 4 комнаты в Borgata, Венгрия
Дом 4 комнаты
Borgata, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
€64,487
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Дом 3 комнаты в Цельдёмёльк, Венгрия
Дом 3 комнаты
Цельдёмёльк, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€122,994
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Параметры недвижимости в Celldoemoelki jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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