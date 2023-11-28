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Замки в Венгрии

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1 объект найдено
Замок в Dunakiliti, Венгрия
Замок
Dunakiliti, Венгрия
Мы рады представить вашему вниманию элегантный замок в Фекетеердё, в тихой деревеньке недале…
€989,000
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Параметры недвижимости в Венгрии

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