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Квартиры в Bicskei jaras, Венгрия

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Many, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Many, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
€222,648
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Квартира 4 комнаты в Many, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Many, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
€222,648
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Параметры недвижимости в Bicskei jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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