Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Земельные участки
  4. Berettyoujfalui jaras

Земельные участки в Berettyoujfalui jaras, Венгрия

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Земельные участки в Esztergalyhorvati, Венгрия
Земельные участки
Esztergalyhorvati, Венгрия
Площадь 7 727 м²
€6,377
Оставить заявку
Земельные участки в Эдьек, Венгрия
Земельные участки
Эдьек, Венгрия
Площадь 312 м²
€3,188
Оставить заявку
Земельные участки в Будакалас, Венгрия
Земельные участки
Будакалас, Венгрия
Площадь 208 м²
€92,993
Оставить заявку
Земельные участки в Пинцехей, Венгрия
Земельные участки
Пинцехей, Венгрия
Площадь 7 426 м²
€131,946
Оставить заявку
Земельные участки в Zalakaros, Венгрия
Земельные участки
Zalakaros, Венгрия
Площадь 3 929 м²
€150,720
Оставить заявку
Земельные участки в Cserszegtomaj, Венгрия
Земельные участки
Cserszegtomaj, Венгрия
Площадь 1 458 м²
€95,650
Оставить заявку
Земельные участки в Szentgyoergyvar, Венгрия
Земельные участки
Szentgyoergyvar, Венгрия
Площадь 1 719 м²
€6,214
Оставить заявку
Земельные участки в Balatonudvari, Венгрия
Земельные участки
Balatonudvari, Венгрия
Площадь 10 000 м²
€27,595
Оставить заявку
Земельные участки в Alsopahok, Венгрия
Земельные участки
Alsopahok, Венгрия
Площадь 1 535 м²
€28,961
Оставить заявку
Земельные участки в Papkeszi, Венгрия
Земельные участки
Papkeszi, Венгрия
Площадь 900 м²
€225,575
Оставить заявку
Земельные участки в Szekszardi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
Площадь 2 983 м²
€91,983
Оставить заявку
Земельные участки в Вечеш, Венгрия
Земельные участки
Вечеш, Венгрия
Площадь 20 000 м²
€371,455
Оставить заявку
Realting.com
Перейти