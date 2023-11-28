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Жильё в медье Бекеш, Венгрия

Bekescsabai jaras
53
Бекешчаба
45
Oroshazi jaras
16
Орошхаза
13
Gyulai jaras
10
Szarvasi jaras
10
Дьюла
9
Сарваш
8
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121 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Bekescsabai jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€36,612
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Дом 5 комнат в Сарваш, Венгрия
Дом 5 комнат
Сарваш, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 172 м²
€151,749
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Квартира 1 комната в Bekescsabai jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
€49,535
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Дом 5 комнат в Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 202 м²
€175,337
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Дом 2 комнаты в Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€52,155
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Дом 4 комнаты в Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€86,893
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Дом 3 комнаты в Орошхаза, Венгрия
Дом 3 комнаты
Орошхаза, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€44,555
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Дом 4 комнаты в Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
€86,463
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Дом 5 комнат в Дьюла, Венгрия
Дом 5 комнат
Дьюла, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 166 м²
€208,081
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Дом 2 комнаты в Gyomaendrod, Венгрия
Дом 2 комнаты
Gyomaendrod, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€20,967
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Дом 4 комнаты в Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
€91,704
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Дом 2 комнаты в Кёрёшладань, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кёрёшладань, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€25,160
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Дом 2 комнаты в Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€78,364
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Дом 3 комнаты в Уйкидьош, Венгрия
Дом 3 комнаты
Уйкидьош, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
€86,489
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Дом 3 комнаты в Мезёберень, Венгрия
Дом 3 комнаты
Мезёберень, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 117 м²
€47,176
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Дом 6 комнат в медье Бекеш, Венгрия
Дом 6 комнат
медье Бекеш, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
€36,692
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Дом 4 комнаты в Дьюла, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дьюла, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€88,848
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Дом 3 комнаты в Муронь, Венгрия
Дом 3 комнаты
Муронь, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
€11,768
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Дом 2 комнаты в Пустафёльдвар, Венгрия
Дом 2 комнаты
Пустафёльдвар, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€18,084
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Дом 5 комнат в Gyomaendrod, Венгрия
Дом 5 комнат
Gyomaendrod, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€144,148
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Дом 3 комнаты в медье Бекеш, Венгрия
Дом 3 комнаты
медье Бекеш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
€104,311
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Квартира 4 комнаты в Bekescsabai jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
€60,254
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Дом 3 комнаты в Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€53,728
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Квартира 1 комната в Bekescsabai jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
€48,728
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Дом 4 комнаты в Шаркад, Венгрия
Дом 4 комнаты
Шаркад, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€49,010
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Дом 7 комнат в Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 7 комнат
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 254 м²
€144,148
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Дом 2 комнаты в Кевермеш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кевермеш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€32,761
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Дом 2 комнаты в Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
€33,978
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Дом 4 комнаты в Вестё, Венгрия
Дом 4 комнаты
Вестё, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
€57,659
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Дом 4 комнаты в Вестё, Венгрия
Дом 4 комнаты
Вестё, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€26,076
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Типы недвижимости в медье Бекеш

квартиры
дома

Параметры недвижимости в медье Бекеш, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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