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Дома в Барчский яраш, Венгрия

26 объектов найдено
Дом 2 комнаты в Барч, Венгрия
Дом 2 комнаты
Барч, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€57,420
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Дом 3 комнаты в Сулок, Венгрия
Дом 3 комнаты
Сулок, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
€80,199
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Дом 2 комнаты в Больхо, Венгрия
Дом 2 комнаты
Больхо, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€45,341
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Дом 4 комнаты в Csokonyavisonta, Венгрия
Дом 4 комнаты
Csokonyavisonta, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
€13,078
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Дом 2 комнаты в Больхо, Венгрия
Дом 2 комнаты
Больхо, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€10,221
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Дом 6 комнат в Барч, Венгрия
Дом 6 комнат
Барч, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
€40,624
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Дом 4 комнаты в Барч, Венгрия
Дом 4 комнаты
Барч, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€28,973
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Дом 2 комнаты в Барч, Венгрия
Дом 2 комнаты
Барч, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€20,967
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Дом 5 комнат в Барч, Венгрия
Дом 5 комнат
Барч, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
€109,553
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Дом в Визвар, Венгрия
Дом
Визвар, Венгрия
Площадь 127 м²
€36,612
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Дом 4 комнаты в Барч, Венгрия
Дом 4 комнаты
Барч, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
€148,079
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Дом 4 комнаты в Барч, Венгрия
Дом 4 комнаты
Барч, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€112,436
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Дом 3 комнаты в Сулок, Венгрия
Дом 3 комнаты
Сулок, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
€36,692
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Дом 6 комнат в Барч, Венгрия
Дом 6 комнат
Барч, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
€76,384
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Дом 1 комната в Барч, Венгрия
Дом 1 комната
Барч, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 40 м²
€33,023
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Дом 1 комната в Csokonyavisonta, Венгрия
Дом 1 комната
Csokonyavisonta, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€17,036
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Дом 2 комнаты в Csokonyavisonta, Венгрия
Дом 2 комнаты
Csokonyavisonta, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€50,845
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Дом 6 комнат в Барч, Венгрия
Дом 6 комнат
Барч, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 235 м²
€393,131
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Дом 1 комната в Барч, Венгрия
Дом 1 комната
Барч, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 20 м²
€6,585
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Дом 4 комнаты в Барч, Венгрия
Дом 4 комнаты
Барч, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
€62,901
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Дом 6 комнат в Барч, Венгрия
Дом 6 комнат
Барч, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
€138,906
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Дом 3 комнаты в Барч, Венгрия
Дом 3 комнаты
Барч, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
€84,286
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Дом 6 комнат в Сулок, Венгрия
Дом 6 комнат
Сулок, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 229 м²
€141,265
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Дом 2 комнаты в Барч, Венгрия
Дом 2 комнаты
Барч, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
€27,519
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Дом 3 комнаты в Komlosd, Венгрия
Дом 3 комнаты
Komlosd, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
€13,104
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Дом 3 комнаты в Барч, Венгрия
Дом 3 комнаты
Барч, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€43,244
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Параметры недвижимости в Барчский яраш, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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