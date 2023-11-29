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Венгрия
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Барчский яраш
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Дома в Барчский яраш, Венгрия
Дом
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26 объектов найдено
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Дом 2 комнаты
Барч, Венгрия
2
1
85 м²
€57,420
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Дом 3 комнаты
Сулок, Венгрия
3
2
104 м²
€80,199
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Дом 2 комнаты
Больхо, Венгрия
2
1
68 м²
€45,341
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Дом 4 комнаты
Csokonyavisonta, Венгрия
4
1
104 м²
€13,078
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Дом 2 комнаты
Больхо, Венгрия
2
1
80 м²
€10,221
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Дом 6 комнат
Барч, Венгрия
6
1
105 м²
€40,624
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Дом 4 комнаты
Барч, Венгрия
4
1
120 м²
€28,973
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Дом 2 комнаты
Барч, Венгрия
2
1
110 м²
€20,967
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Дом 5 комнат
Барч, Венгрия
5
2
180 м²
€109,553
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Дом
Визвар, Венгрия
127 м²
€36,612
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Дом 4 комнаты
Барч, Венгрия
4
2
118 м²
€148,079
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Дом 4 комнаты
Барч, Венгрия
4
1
100 м²
€112,436
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Дом 3 комнаты
Сулок, Венгрия
3
1
107 м²
€36,692
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Дом 6 комнат
Барч, Венгрия
6
2
280 м²
€76,384
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Дом 1 комната
Барч, Венгрия
1
40 м²
€33,023
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Дом 1 комната
Csokonyavisonta, Венгрия
1
1
56 м²
€17,036
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Дом 2 комнаты
Csokonyavisonta, Венгрия
2
1
60 м²
€50,845
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Дом 6 комнат
Барч, Венгрия
6
2
235 м²
€393,131
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Дом 1 комната
Барч, Венгрия
1
20 м²
€6,585
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Дом 4 комнаты
Барч, Венгрия
4
1
160 м²
€62,901
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Дом 6 комнат
Барч, Венгрия
6
3
200 м²
€138,906
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Дом 3 комнаты
Барч, Венгрия
3
1
102 м²
€84,286
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Дом 6 комнат
Сулок, Венгрия
6
1
229 м²
€141,265
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Дом 2 комнаты
Барч, Венгрия
2
1
48 м²
€27,519
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Дом 3 комнаты
Komlosd, Венгрия
3
1
92 м²
€13,104
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Дом 3 комнаты
Барч, Венгрия
3
1
100 м²
€43,244
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Параметры недвижимости в Барчский яраш, Венгрия
с видом на горы
недорогая
элитная
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