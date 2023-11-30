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Жильё в Balatonlelle, Венгрия

дома
6
8 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Balatonlelle, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
€152,016
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Дом 11 комнат в Balatonlelle, Венгрия
Дом 11 комнат
Balatonlelle, Венгрия
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 250 м²
€449,253
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Дом 4 комнаты в Balatonlelle, Венгрия
Дом 4 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
€211,273
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Дом 4 комнаты в Balatonlelle, Венгрия
Дом 4 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
€145,168
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Дом 9 комнат в Balatonlelle, Венгрия
Дом 9 комнат
Balatonlelle, Венгрия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 265 м²
€515,623
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Квартира 3 комнаты в Balatonlelle, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
€261,778
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Дом 8 комнат в Balatonlelle, Венгрия
Дом 8 комнат
Balatonlelle, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 173 м²
€182,451
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Дом 8 комнат в Balatonlelle, Венгрия
Дом 8 комнат
Balatonlelle, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 260 м²
€491,453
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