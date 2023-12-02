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Квартиры в Balatonfueredi jaras, Венгрия

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15 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Альшоэрш, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Альшоэрш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
€181,142
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€124,935
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
€244,361
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
€610,022
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€151,839
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
€235,348
в месяц
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Квартира 5 комнат в Балатонфюред, Венгрия
Квартира 5 комнат
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 105 м²
€330,938
в месяц
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Квартира 6 комнат в Балатонфюред, Венгрия
Квартира 6 комнат
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
€237,424
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
€275,891
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
€302,166
в месяц
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Квартира 6 комнат в Балатонфюред, Венгрия
Квартира 6 комнат
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
€246,988
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Тихань, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Тихань, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Newly built, 2nd-floor apartment for sale in Hungary, located in Tijany Peninsula on the nor…
€223,340
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
€202,320
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
€307,422
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
€417,778
в месяц
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Параметры недвижимости в Balatonfueredi jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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