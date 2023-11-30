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Дома в Байя, Венгрия

1 объект найдено
Дом 5 комнат в Байя, Венгрия
Дом 5 комнат
Байя, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€275,950
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