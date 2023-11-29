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Жильё в Ajkai jaras, Венгрия

Айка
13
15 объектов найдено
Квартира 1 комната в Айка, Венгрия
Квартира 1 комната
Айка, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
€22,816
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Дом 2 комнаты в Айка, Венгрия
Дом 2 комнаты
Айка, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€57,694
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Квартира 3 комнаты в Айка, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Айка, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
€87,328
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Дом 2 комнаты в Nyirad, Венгрия
Дом 2 комнаты
Nyirad, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
€60,055
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Квартира 2 комнаты в Айка, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Айка, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€52,318
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Квартира 2 комнаты в Айка, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Айка, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€49,696
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Дом 3 комнаты в Кишлёд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кишлёд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
€139,516
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Дом 2 комнаты в Айка, Венгрия
Дом 2 комнаты
Айка, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€1,02 млн
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Квартира 2 комнаты в Айка, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Айка, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
€79,986
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Квартира 2 комнаты в Айка, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Айка, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€62,415
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Дом 4 комнаты в Айка, Венгрия
Дом 4 комнаты
Айка, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€183,311
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Квартира 2 комнаты в Айка, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Айка, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
€47,178
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Дом 4 комнаты в Айка, Венгрия
Дом 4 комнаты
Айка, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
This large-scale family house is located on the high point of Ajka, on Kórházdomb, which can…
€111,455
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Квартира 2 комнаты в Айка, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Айка, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
€65,300
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Дом 2 комнаты в Айка, Венгрия
Дом 2 комнаты
Айка, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
€49,565
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Типы недвижимости в Ajkai jaras

квартиры
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Параметры недвижимости в Ajkai jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
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