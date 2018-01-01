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Новые квартиры и дуплексы в жилом комплексе с паркингом, Палео Фалиро, Аттика, Греция

Увы, Греция
от
€378,000
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15
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О комплексе

Новый жилой комплекс включает 14 квартир с 2 спальнями и 7 дуплексов с 3 спальнями. Квартиры имеют крытые веранды и место в двухуровневом паркинге. Также есть 7 кладовых помещений в здании.

Удобства и оснащение в доме
  • панорамные окна с двойным остеклением
  • паркетные полы
  • оборудованная кухня и ванные комнаты
  • встроенные шкафы
  • система вентиляции воздуха
Расположение и объекты поблизости

Палео Фалиро — один из самых современных районов столицы, в котором смешалось бесчисленное множество влияний разных культур. Недавно отремонтированная пристань для яхт Флисвос, расположенная в 8 км от центра Афин, является первой пристанью для яхт высокого стандарта в Греции, способной обслуживать большое количество мегаяхт. Помимо частных роскошных яхт, Марина Флисвос является домом для множества ресторанов, кафе и баров, которые ежедневно заполнены людьми всех возрастов, любящих вид на лодки и Кастеллу на заднем плане, поскольку Пирей находится всего в 7 км. Всего в нескольких метрах находится парк Флисвос, пышная зеленая зона с детскими площадками, дорожками для прогулок и, конечно же, кинотеатр под открытым небом для романтических летних вечеров. Одно из самых больших преимуществ проживания в Палео Фалиро заключается в уникальном сочетании близости к центру города и курортной атмосферы этого района, так как знаменитые пляжи Мпатис, Флисвос и Эден находятся всего в нескольких минутах ходьбы. Добраться до этого района очень легко, потому что он обслуживается множеством автобусных линий и, конечно же, историческим трамваем. Кроме того, есть прямой доступ к международному аэропорту «Венизелос» (который находится в 35 км) на экспресс-автобусе линии X95.

Местонахождение новостройки
Увы, Греция

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Новые квартиры и дуплексы в жилом комплексе с паркингом, Палео Фалиро, Аттика, Греция
Увы, Греция
от
€378,000
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